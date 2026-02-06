Hallada sin vida la mujer desaparecida en Málaga durante la borrasca Leonardo
La mujer fallecida es la primera víctima del temporal causado por la borrasca Leonardo en nuestro país. Cayó al río Turvilla cuando intentaba rescatar a su perro.
Este viernes fue hallada sin vida la mujer desaparecida en Málaga durante la borrasca Leonardo. El cuerpo fue encontrado por la Guardia Civil a unos 1.000 metros de la zona donde cayó intentando rescatar a su perro.
La mujer cayó al río Turvilla a su paso por Sayalonga (Málaga) cuando intentaba rescatar del agua a su perro. Desde ese momento se activó un dispositivo de búsqueda para encontrarla.
Los hechos sucedieron el miércoles, cuando intentó rescatar a su mascota de ser arrastrada por el agua.
El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una visita a Huétor Tájar (Granada) donde ha comprobado las zonas inundadas por la borrasca `Leonardo`, ha trasladado en nombre propio y de todos los andaluces su "pesar" por la mujer que desapareció en Sayalonga, "que tristemente y lamentablemente su cuerpo ha sido encontrado".
"Es una más de las muchas consecuencias que tiene y que está teniendo este río atmosférico que tanto daño y tanto perjuicio está creando en el país vecino de Portugal, en Marruecos, en España y de manera muy especial también en Andalucía", ha señalado el presidente de la Junta.
Entre otros, han participado patrullas y especialistas de la Guardia Civil, como del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) o del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim), con apoyo de medios aéreos de este cuerpo. También este viernes se ha incorporado el Servicio Cinológico. De igual modo, han participado bomberos, voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y Algarrobo.
