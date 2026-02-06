Este viernes fue hallada sin vida la mujer desaparecida en Málaga durante la borrasca Leonardo. El cuerpo fue encontrado por la Guardia Civil a unos 1.000 metros de la zona donde cayó intentando rescatar a su perro.

La mujer cayó al río Turvilla a su paso por Sayalonga (Málaga) cuando intentaba rescatar del agua a su perro. Desde ese momento se activó un dispositivo de búsqueda para encontrarla.

Los hechos sucedieron el miércoles, cuando intentó rescatar a su mascota de ser arrastrada por el agua.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, en una visita a Huétor Tájar (Granada) donde ha comprobado las zonas inundadas por la borrasca `Leonardo`, ha trasladado en nombre propio y de todos los andaluces su "pesar" por la mujer que desapareció en Sayalonga, "que tristemente y lamentablemente su cuerpo ha sido encontrado".

"Es una más de las muchas consecuencias que tiene y que está teniendo este río atmosférico que tanto daño y tanto perjuicio está creando en el país vecino de Portugal, en Marruecos, en España y de manera muy especial también en Andalucía", ha señalado el presidente de la Junta.

Entre otros, han participado patrullas y especialistas de la Guardia Civil, como del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil (GEAS) o del Equipo de Rescate e Intervención en Montaña (Ereim), con apoyo de medios aéreos de este cuerpo. También este viernes se ha incorporado el Servicio Cinológico. De igual modo, han participado bomberos, voluntarios y personal de los ayuntamientos de Sayalonga y Algarrobo.