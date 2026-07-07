Buscador | Consulta las notas de corte en Galicia en 2026 actualizadas
LISTA COMPLETA
Tienes nota suficiente para entrar en la carrera que quieres? Tras la publicación de las listas de la CiUG , ponemos a tu disposición el buscador de notas de corte de Galicia para este 2026. Filtra por grado, universidad o campus y localiza tu titulación.
La Comisión Interuniversitaria de Galicia (CiUG) ha publicado las notas de corte correspondientes al primer plazo de matrícula para el acceso a titulaciones universitarias con límite de plazas en las tres universidades públicas gallegas durante el curso 2026-2027.
Las calificaciones publicadas corresponden a la última persona convocada para matricularse en cada grado dentro de la cuota general y sirven como referencia para miles de estudiantes que participan en el proceso de admisión. El primer periodo de matrícula permanecerá abierto entre el 8 y el 9 de julio para los alumnos preinscritos en junio procedentes de las PAU, Formación Profesional, mayores de 25 y 45 años, estudiantes internacionales de países no pertenecientes a la Unión Europea, deportistas de alto nivel y alumnado con discapacidad.
Medicina vuelve a liderar las notas más altas
Entre las titulaciones con mayor exigencia académica destaca el Grado en Medicina de la Universidade de Santiago de Compostela, que registra una nota de corte de 12,844, la más elevada de este primer listado. Muy cerca se sitúan Odontología (12,815), la simultaneidad de Comunicación Audiovisual y Periodismo (12,754) y Biotecnología (12,288).
También sobresalen Matemáticas (12,214), Ingeniería Aeroespacial en el campus de Ourense (12,316) y varias dobles titulaciones que superan ampliamente los 13 puntos, como Matemáticas y Física (13,449), Ingeniería Informática y Matemáticas (13,046) o el itinerario con máster en Ingeniería Aeronáutica vinculado al grado de Ingeniería Aeroespacial (13,010).
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Estas son las notas de corte en Galicia este 2026. Puedes buscar por carreras de forma actualizada:
También te dejamos la lista completa:
UDC - Campus da Coruña
- Grao en Administración e Dirección de Empresas: 8,406
- Grao en Bioloxía: 9,132
- Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte: 10,596
- Grao en Ciencias Empresariais: 5
- Grao en Comunicación Audiovisual: 9,7
- Grao en Dereito: 9,277
- Grao en Economía: 7,27
- Grao en Educación Infantil: 9,001
- Grao en Educación Primaria: 9,89
- Grao en Educación Social: 7
- Grao en Enfermaría: 11,826
- Grao en Enxeñaría de Obras Públicas: 5,38
- Grao en Enxeñaría Informática: 9,176
- Grao en Máquinas Navais: 5
- Grao en Náutica e Transporte Marítimo: 7,418
- Grao en Arquitectura Técnica: 8,876
- Grao en Español: estudos lingüísticos e literarios: 5,897
- Grao en Fisioterapia: 11,06
- Grao en Galego-Portugués: estudos lingüísticos e literarios: 5,642
- Grao en Inglés: estudos lingüísticos e literarios: 5
- Grao en Logopedia: 8,268
- Grao en Química: 9,114
- Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos: 5,068
- Grao en Socioloxía: 5
- Grao en Tecnoloxías da Enxeñaría Civil: 6,349
- Grao en Terapia Ocupacional: 8,786
- Grao en Turismo (Presencial): 5
- Grao en Turismo (Online): 5,07
- Grao en Estudos de Arquitectura: 9,95
- Grao en Ciencia e Enxeñaría de Datos: 10,55
- Grao en Creación Dixital, Animación e Videoxogos: 10,604
- Grao en Nanociencia e Nanotecnoloxía: 8,428
- Grao en Intelixencia Artificial: 10,526
- Simultaneidade do Grao en Bioloxía e o Grao en Química: 10,206
- Simultaneidade dos Graos de Ciencias Empresariais e Turismo: 7,684
- Simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e Dereito: 11,118
- Simultaneidade dos Graos de Español e Galego-Portugués: 5
- Simultaneidade dos Graos de Inglés e Español: 5,01
- Simultaneidade dos Graos de Inglés e Galego-Portugués: 6,59
- Grao Aberto en Ciencias Sociais e Xurídicas: 9,824
- Simultaneidade en Enxeñaría Informática e Ciencia e Enxeñaría de Datos: 11,636
UDC - Campus de Ferrol
- Grao en Enfermaría: 11,091
- Grao en Enxeñaría Eléctrica (Dual): 5
- Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática: 5
- Grao en Enxeñaría en Deseño Industrial e Desenvolvemento do Produto: 9,808
- Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais: 5
- Grao en Enxeñaría Mecánica: 9,2
- Grao en Podoloxía: 9,2
- Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos: 5
- Grao en Enxeñaría Naval e Oceánica: 6,19
- Grao en Xestión Industrial da Moda: 10,612
- Grao en Xestión Dixital de Información e Documentación: 5,64
- Grao en Relacións Internacionais: 11,134
- Simultaneidade dos Graos de Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Naval e Oceánica: 12
- Grao Aberto en Enxeñaría Industrial: 10,554
USC - Campus de Lugo
- Grao en Administración e Dirección de Empresas: 5
- Grao en Enfermaría: 11,246
- Grao en Enxeñaría Civil: 5
- Grao en Enxeñaría Forestal e do Medio Natural: 5,404
- Grao en Enxeñaría de Procesos Químicos Industriais: 5,834
- Grao en Mestre en Educación Infantil: 8,36
- Grao en Mestre en Educación Primaria: 9,144
- Grao en Nutrición Humana e Dietética: 8,49
- Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos: 5
- Grao en Veterinaria: 11,689
- Grao en Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria: 5,02
- Grao en Paisaxe: 6,813
- Grao en Robótica: 6,45
- Grao en Bioquímica: 10,878
- Grao en Empresa e Tecnoloxía (Presencial): 6,89
- Grao en Empresa e Tecnoloxía (Virtual): 5,61
- Grao en Xestión Cultural (Presencial): 6,72
- Grao en Xestión Cultural (Virtual): 5,2
- Simultaneidade dos Graos de Enxeñaría Agrícola e Agroalimentaria e Enxeñaría Forestal: 5
- Simultaneidade de Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria: 10,252
- Grao Aberto USC Enxeñerías: 5,1
USC - Campus de Santiago
- Grao en Administración e Dirección de Empresas: 7,65
- Grao en Bioloxía: 10,51
- Grao en Ciencia Política e da Administración: 5
- Grao en Comunicación Audiovisual: 9,546
- Grao en Dereito: 9,464
- Grao en Economía: 5
- Grao en Educación Social: 7,652
- Grao en Enfermaría: 11,94
- Grao en Enxeñaría Informática: 9,944
- Grao en Enxeñaría Química: 9,6
- Grao en Farmacia: 11,011
- Grao en Filoloxía Clásica: 5
- Grao en Filosofía: 7,54
- Grao en Física: 11,942
- Grao en Historia: 8,718
- Grao en Historia da Arte: 5,5
- Grao en Lingua e Literatura Españolas: 5,122
- Grao en Lingua e Literatura Galegas: 5,42
- Grao en Lingua e Literatura Inglesas: 5
- Grao en Lingua e Literatura Modernas: 5
- Grao en Matemáticas: 12,214
- Grao en Medicina: 12,844 (pechada)
- Grao en Mestre en Educación Infantil: 9,538
- Grao en Mestre en Educación Primaria: 9,776
- Grao en Odontoloxía: 12,815
- Grao en Óptica e Optometría: 9,766
- Grao en Pedagoxía: 8,878
- Grao en Psicoloxía: 11,33
- Grao en Química: 9,856
- Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos: 5
- Grao en Traballo Social: 5,058
- Grao en Xeografía e Ordenación do Territorio: 5,034
- Grao en Xornalismo: 9,502
- Grao en Biotecnoloxía: 12,288
- Grao en Criminoloxía: 9,844
- Grao en Xestión de Empresas Hostaleiras: 7,273
- Grao en Intelixencia Artificial: 10,412
- Simultaneidade dos Graos de Comunicación Audiovisual e Xornalismo: 12,754
- Simultaneidade dos Graos de Enxeñaría Informática e Matemáticas: 13,046
- Simultaneidade dos Graos de Matemáticas e Física: 13,449
- Simultaneidade dos Graos de Química e Bioloxía: 10,288
- Simultaneidade dos Graos de Química e Física: 11,586
- Simultaneidade de estudos no Grao de Farmacia e Óptica e Optometría: 11,454
- Simultaneidade de Mestre en Educación Infantil e Mestre en Educación Primaria: 11,102
UVIGO - Campus de Ourense
- Grao en Administración e Dirección de Empresas: 5
- Grao en Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos: 5
- Grao en Ciencias Ambientais: 5,202
- Grao en Dereito: 8,048
- Grao en Educación Infantil: 8,251
- Grao en Educación Primaria: 9,192
- Grao en Educación Social: 6,592
- Grao en Enfermaría: 11,19
- Grao en Enxeñaría Agraria: 5
- Grao en Enxeñaría Informática: 7,764
- PARS en Máster en Enxeñaría Informática vía Grao en Enxeñaría Informática: 7,728
- Grao en Traballo Social: 5,022
- Grao en Turismo: 5
- Grao en Xeografía e Historia: 5,846
- Grao en Enxeñaría Aeroespacial: 12,316
- PARS en Máster en Enxeñaría Aeronáutica vía Grao en Enxeñaría Aeroespacial: 13,01
- Grao en Relacións Internacionais: 11,836
- Grao en Intelixencia Artificial: 8,743
- Simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito: 9,732
- Simultaneidade de estudos en Turismo e Xeografía e Historia: 5,73
- Simultaneidade en Administración e Dirección de Empresas e Enxeñaría Informática: 7,726
- Simultaneidade en Enxeñaría Agraria e Ciencias Ambientais: 5,118
- Simultaneidade en Enxeñaría Agraria e Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos: 6,834
- Simultaneidade en Enxeñaría Informática e Intelixencia Artificial: 10,992
UVIGO - Campus de Pontevedra
- Grao en Belas Artes: 5
- Grao en Ciencias da Actividade Física e do Deporte: 10,01
- Grao en Comunicación Audiovisual: 8,81
- Grao en Dirección e Xestión Pública (Presencial): 5,058
- Grao en Dirección e Xestión Pública (Virtual): 5,552
- Grao en Educación Infantil: 8,856
- Grao en Educación Primaria: 9,674
- Grao en Enfermaría: 11,224
- Grao en Enxeñaría Forestal: 5
- Grao en Fisioterapia: 10,974
- Grao en Publicidade e Relacións Públicas: 8,53
- Grao en Deseño: 9,284
- Simultaneidade dos Graos en Comunicación Audiovisual e Publicidade e Relacións Públicas: 9,128
UVIGO - Campus de Vigo
- Grao en Administración e Dirección de Empresas: 5,963
- Grao en Bioloxía: 9,754
- Grao en Ciencias do Mar: 7,766
- Grao en Comercio: 5,454
- Grao en Dereito: 8,66
- Grao en Economía: 5,476
- Grao en Educación Infantil: 5
- Grao en Educación Primaria: 6,628
- Grao en Enfermaría (Meixoeiro): 11,466
- Grao en Enfermaría (POVISA): 10,682
- Grao en Enxeñaría da Enerxía: 5,95
- Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación: 5,508
- Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación (Inglés): 5
- PARS en Máster en Enxeñaría de Telecomunicación vía Grao en Enxeñaría de Tecnoloxías de Telecomunicación: 5
- Grao en Enxeñaría dos Recursos Mineiros e Enerxéticos: 5
- Grao en Enxeñaría Eléctrica: 7,65
- Grao en Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática: 8,47
- Grao en Enxeñaría en Organización Industrial: 9,57
- Grao en Enxeñaría en Química Industrial: 6,06
- Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais: 9,414
- Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais (Inglés): 5
- PARS en Máster en Enxeñaría Industrial vía Grao en Enxeñaría en Tecnoloxías Industriais: 5
- Grao en Enxeñaría Mecánica: 10,478
- Grao en Linguas Estranxeiras: 5
- Grao en Química: 8,484
- Grao en Relacións Laborais e Recursos Humanos: 5
- Grao en Tradución e Interpretación (Español-Inglés): 5,12
- Grao en Tradución e Interpretación (Español-Francés): 5,01
- Grao en Tradución e Interpretación (Galego-Inglés): 6,002
- Grao en Enxeñaría Biomédica: 11,414
- PARS en Máster en Enxeñaría Biomédica vía Grao en Enxeñaría Biomédica: 12,225
- Grao en Filoloxía Aplicada en Galego e Español: 5
- Grao en Enxeñaría da Automoción: 10,998
- Simultaneidade do Grao en Administración e Dirección de Empresas e o Grao en Dereito: 10,182
- Simultaneidade en Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática: 10,939
- PCEO Enxeñaría Biomédica e Enxeñaría Mecánica: 10,841
- Simultaneidade en Enxeñaría Mecánica e Enxeñaría Electrónica Industrial e Automática: 11,436
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