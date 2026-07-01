Casi 300 estudiantes de Ourense prueban suerte en la repesca de la PAU

El segundo asalto de la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) ya está en marcha. Desde ayer 275 estudiantes ourensanos se examinan en la Facultad de Derecho del Campus para tratar de acceder a un grado universitario. Son apenas el 20% de los que acudían a principios de mes a la convocatoria ordinaria (1.363).

La mayoría vienen más tranquilos después de conocer la experiencia de sus compañeros de clase, pero reconocen que la polémica que surgió entonces con algunos exámenes los hizo mantener cierta preocupación. “Tengo miedo de que a nosotros nos pase lo mismo o que puedan acabar complicándolo”, señala Andrea Rodríguez. Con todo, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) asegura que las pruebas se desarrollarán con “normalidad, equidad y con las máximas garantías”.

En esta convocatoria extraordinaria hay candidatos que se presentan por probar suerte, otros que repiten para subir nota o, el caso contrario, los que simplemente necesitan aprobar. “Quiero hacer Ingeniería de Edificación que por lo general suele tener un 5 de nota de corte, así que no tengo demasiada presión”, explica Marta Moreno. Para aquellos que no alcancen la nota necesaria para entrar al sistema universitario, la Formación Profesional es la opción estrella.

Tras la primera de las tres jornadas, los estudiantes salían satisfechos. “Lo pintan más difícil de lo que es, pero una vez que los has hecho tampoco es para tanto”, asegura Hugo Losas, que quiere hacer Comunicación Audiovisual.