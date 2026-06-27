Optimismo en la provincia de Ourense ante la vendimia de 2026, que apunta a elevada

Cepa cargada de racimos de uvas en un viñedo de O Barco de Valdeorras.

Las condiciones meteorológicas favorables redujeron a casos puntuales los daños del granizo en unas viñas que disfrutan de un más que bueno estado fito-sanitario, por lo que la producción de las denominaciones de origen ourensanas debería superar, salvo que en las semanas que restan hasta finales de agosto se tuerza la cosecha, las 28,34 toneladas de 2025.

La vendimia se prevé superior a la del año pasado

Valdeorras

En Valdeorras, la vendimia se prevé superior a la del año pasado, cuando fueron recogidos 7,55 millones de kilos. “Se prevé un poco más grande que el año pasado”, comenta Jorge Mazaira, director técnico del Consello Regulador de la D. O. A la espera de conocer el posible daño causado por el granizo en algún viñedo del municipio de Rubiá, todo indica que fue un caso puntual. También se apreció la presencia de la enfermedad del mildiu, pero sólo afectó a hojas secundarias, sin dañar los racimos.

Aunque el calor excesivo estresa las plantas, no fue demasiado continuado, por lo que apenas afectó a las viñas. “La carga de producción está bien”, subraya Mazaira, aludiendo a unas cepas cargadas de racimos, por lo que las expectativas no pueden ser mejores. Ya respecto al inicio de la campaña, esta podría comenzar a finales de agosto.

Respecto al volumen de la cosecha, esta debería superar los 4,61 millones de kilos de la última

Ribeira Sacra

También cayó granizo en los viñedos de la D. O. Ribeira Sacra, pero fueron casos muy puntuales y la piedra llegó mezclada con agua, aminorando cualquier posible daño. Lo dice el presidente del Consello Regulador, Antonio Lombardía, quien explica que las cepas están sanas. “Fitosanitariamente están perfectas”, dice, si bien invita a no bajar la guardia en el tiempo que falta hasta la vendimia.

Respecto al volumen de la cosecha, esta debería superar los 4,61 millones de kilos de la última, que no fue buena. En cuanto al inicio de la campaña, esta también debería arrancar a finales del mes de agosto.

Unha granizada pode cambialo todo

O Ribeiro

O Ribeiro afronta con moderado optimismo la próxima vendimia tras la caída histórica de producción de 2025, cuando la D.O. cerró la campaña con 8,11 millones de kilos, un 27% inferior a 2024. Aunque todavía es pronto para realizar previsiones, viticultores y responsables del sector coinciden en que la producción podría recuperarse. La presidenta del Consello Regulador, Concha Iglesias, explica que “As uvas agora mesmo están en bo estado e parece que haberá máis colleita, pero unha granizada pode cambialo todo”.

Por su parte, el presidente de la bodega Viña Costeira -referente en el Ribeiro-, Andrés Rodríguez, asegura que “neste momento ten boa pinta, pero hai que esperar”. Por su parte, el presidente de la Asociación de Colleiteiros, Alberto Úbeda, señala que “a vendima foise adiantando nos últimos anos. Neste momento a uva está a madurar ben e podería vir adiantada, pero unha seca como a do ano pasado pode deter ese proceso de maduración”.

Las perspectivas para la presente campaña son muy favorables

Monterrei

Gonzalo Lozana, gerente de la D. O. Monterrei, explica que las perspectivas para la presente campaña son muy favorables, siendo vendimiados en la última 8,07 millones de kilos de uva. “Si las cosas continúan como hasta ahora, esperamos una buena cosecha”, señala. El estado sanitario del viñedo es uno de los aspectos más positivos de la campaña. La uva presenta un desarrollo adecuado y no se han detectado enfermedades relevantes, destaca el responsable de la denominación.

En cuanto a la evolución meteorológica, las altas temperaturas registradas en las últimas semanas y la ausencia de incidencias significativas están acelerando el ciclo vegetativo de la vid. De mantenerse estas condiciones durante las próximas semanas, la vendimia podría adelantarse a agosto.