Buscan a Bruno González, un hombre desaparecido en Narón con un amplio operativo policial
URGENTE
Un operativo con Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil busca a Bruno González Mauriz, vecino de Narón de 43 años desaparecido desde el sábado 6 de junio.
Un amplio operativo de efectivos policiales y de emergencias, junto a familiares y amigos, busca desde este sábado al desaparecido Bruno González Mauriz, un vecino de Narón (A Coruña) de 43 años cuyo paradero se desconoce desde la mañana del 6 de junio.
El desaparecido es una persona conocida en la localidad, ya que trabaja como asesor del gobierno municipal de Narón y colabora con diversas entidades del municipio. Según la descripción facilitada, es de complexión delgada, estatura media, pelo canoso y utiliza gafas.
En el dispositivo de búsqueda participan efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Narón. Además, se está intentando localizar su vehículo, un Opel Corsa gris, con el objetivo de reconstruir sus últimos movimientos.
Bruno González tenía previsto acudir a varios compromisos durante la jornada del sábado, pero no llegó a presentarse. Por ello, los equipos de búsqueda han solicitado la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, tanto sobre su paradero como sobre el vehículo.
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