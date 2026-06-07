Buscan a Bruno González, un hombre desaparecido en Narón con un amplio operativo policial

Un amplio operativo de efectivos policiales y de emergencias, junto a familiares y amigos, busca desde este sábado al desaparecido Bruno González Mauriz, un vecino de Narón (A Coruña) de 43 años cuyo paradero se desconoce desde la mañana del 6 de junio.

El desaparecido es una persona conocida en la localidad, ya que trabaja como asesor del gobierno municipal de Narón y colabora con diversas entidades del municipio. Según la descripción facilitada, es de complexión delgada, estatura media, pelo canoso y utiliza gafas.

En el dispositivo de búsqueda participan efectivos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Protección Civil de Narón. Además, se está intentando localizar su vehículo, un Opel Corsa gris, con el objetivo de reconstruir sus últimos movimientos.

Bruno González tenía previsto acudir a varios compromisos durante la jornada del sábado, pero no llegó a presentarse. Por ello, los equipos de búsqueda han solicitado la colaboración ciudadana para aportar cualquier información que pueda ayudar a localizarlo, tanto sobre su paradero como sobre el vehículo.