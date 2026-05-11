Ourense cuenta con 27 desaparecidos, alguno desde hace décadas: “Una rápida respuesta es clave"

María Ángeles Millara tenía solo 54 años cuando su rastro se perdió en Carballiño. Le dijo a su padre que iba a dar un paseo por el parque municipal y nunca más se supo de su paradero. Sucedió el 14 de enero de 2024 y, pese a la intensa búsqueda que se realizó por la zona durante las siguientes semanas -incluso se peinó el entorno del río Arenteiro-, nunca volvió a la vivienda de su progenitor, en Mesego, de donde salió hace más de dos años. A día de hoy, su imagen continúa en la página de SOS Desaparecidos con la esperanza de que alguien pueda aportar información para encontrarla.

Su ausencia no es la única que está pendiente de resolución en la provincia. A cierre de 2025, Ourense cuenta con 27 denuncias activas por desaparición, es decir, casos sobre los que existe una investigación policial en vigor. Así lo detalla el informe anual del Centro Nacional de Personas Desaparecidas. Del total, menos de la mitad (11) se corresponden con menores de edad y la mayoría del total son de hombres (17), frente a 10 relativas a mujeres.

Sin embargo, las denuncias registradas en 2025 dejan una lectura distinta: el 68,5% son por desapariciones de menores de edad. De las 121 contabilizadas, 83 pertenecen a personas que no cumplieron los 18 años.

Por lo general, las desapariciones de menores suelen presentar un nivel de riesgo más bajo al de las personas de avanzada edad o con algún tipo de vulnerabilidad. Esto se debe a que, en el caso de los jóvenes, a menudo se trata de ausencias voluntarias y suelen llevar consigo el teléfono móvil, lo que facilita su rastreo y, por tanto, la probabilidad de encontrarlos es mucho mayor. Por el contrario, la localización de personas mayores resulta considerablemente más compleja, especialmente cuando padecen alguna enfermedad.

Alertar cuanto antes

“Lo más importante es acudir cuanto antes, la gente suele fallar mucho en el tiempo de alerta, ya que por lo general avisan cuando cae el sol y la situación se complica de verdad. Cuanto más tiempo pase, hay menos probabilidad de encontrarlo con vida, una rápida respuesta sí que nos ayuda”, asegura Emilio Aguete, jefe del servicio de bomberos de Maceda.

Una vez se avisa de una desaparición, ellos ofrecen el equipo humano y material, como drones o todoterrenos. En su caso disponen de uno de los dos vehículos anfibios que hay en toda Galicia, que permite llegar a zonas de difícil acceso al ser capaz de navegar y sortear obstáculos de hasta 70 centímetros de altura.

Pero también aportan algo fundamental en este tipo de búsquedas: el conocimiento del lugar. “Conocer el terreno, como las pistas forestales, zonas de monte y de río, es fundamental”, señala Aguete.

A finales de 2025, en noviembre, tuvieron que poner en práctica todo ese conocimiento y desplegar sus medios, en coordinación con otros servicios de emergencia, tras la alerta de la desaparición de un hombre de 82 años en Pías (Maceda) que había salido a buscar setas. En las alertas con este perfil de personas, es habitual que los allegados comenten que el desaparecido anda muy despacio, por lo que no puede llegar muy lejos. “Por muy poco que anden, están muchas horas ausentes”, comenta Aguete.

Las búsquedas empiezan desde el último punto de avistamiento de la persona y se van haciendo perímetros cada vez más amplios. En el caso de este hombre, lo encontraron con vida en las inmediaciones del Santuario da Nosa Señora dos Milagres (Baños de Molgas), donde llegó tras atravesar el Monte Medo, recorriendo más de 5 kilómetros desde Pías.

“Cuando se encuentra a una víctima, independientemente del estado, siempre es una satisfacción de que se hizo bien el trabajo y lógicamente esa alegría aumenta cuando se encuentra vivo, quiere decir que llegamos a tiempo, que no le dimos margen a tener problemas graves o incluso a fallecer”, asegura Aguete.