Buscan a un hombre de 69 años desaparecido en Negreira (A Coruña) desde el jueves

La Guardia Civil, la Policía Local de Negreira y Protección Civil han puesto en marcha un dispositivo de búsqueda para localizar a José Manuel Baña Sieira, un vecino de Campologo de 69 años desaparecidos desde este jueves.

El hombre fue visto por última vez alrededor de las 12:00 horas en su domicilio. Posteriormente, salió en dirección a Negreira para comer con su hermano a bordo de un Citroën Xsara gris, con matrícula C-1593-CF.

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El Concello pide colaboración ciudadana

José Manuel Baña Sieira mide aproximadamente 1,80 metros, tiene el pelo canoso y utiliza gafas. En el momento de su desaparición llevaba consigo un teléfono móvil, aunque no responde a las llamadas.

El Concello de Negreira ha solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizarlo. Cualquier persona que disponga de información sobre su paradero puede contactar con la Guardia Civil en el 062 o con Protección Civil de Negreira en los teléfonos 981 88 50 01 y 696 85 62 59.