Buscan a un hombre que huyó con su bebé tras agredir a su expareja en Ponte Caldelas

Un agente de la Guardia Civil de espaldas en una imagen de archivo.

La Guardia Civil mantiene un amplio dispositivo de búsqueda para localizar a un hombre de 43 años que presuntamente agredió a su expareja y huyó con el bebé de ambos en la parroquia de Tourón, en el municipio pontevedrés de Ponte Caldelas.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 16:17 horas de este martes, cuando el sospechoso se presentó en la vivienda de su expareja. Según las primeras investigaciones, tras protagonizar un altercado, agredió a la mujer y abandonó el lugar llevándose consigo al menor, de muy corta edad, internándose por los caminos y zonas de monte de la localidad.

La mujer fue trasladada al Hospital Montecelo para recibir atención médica por las lesiones sufridas. Fuentes oficiales han confirmado que su estado no reviste gravedad y que recibió el alta horas después.

Tras activarse el dispositivo de búsqueda, los agentes lograron localizar al bebé sobre las 19:00 horas, más de dos horas y media después de su desaparición. El menor fue hallado cerca de un cruce de caminos, junto a la Rectoral de Ponte Caldelas, donde había sido abandonado sin que nadie fuera alertado de su presencia. El niño se encontraba en buen estado y sin lesiones aparentes, quedando posteriormente al cuidado de familiares.

Sin embargo, el presunto agresor continúa desaparecido. La Guardia Civil ha desplegado un importante operativo compuesto por ocho patrullas, entre ellas dos del Seprona, además de un helicóptero, dos drones y un perro de rastreo para tratar de localizarlo.

Las autoridades han confirmado que el hombre ya tenía una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión por una condena firme anterior, después de no haberse presentado voluntariamente para cumplir la pena impuesta. Asimismo, figuraba en el sistema de seguimiento VioGén por antecedentes de violencia contra la misma víctima.

La Benemérita mantiene activa la búsqueda del sospechoso y no descarta ampliar los recursos movilizados durante las próximas horas ante la gravedad de los hechos.

Las autoridades recuerdan que las víctimas de violencia de género y su entorno disponen del teléfono 016, operativo las 24 horas del día, así como de los servicios de emergencia 112, Policía Nacional (091) y Guardia Civil (062) para solicitar ayuda o denunciar cualquier situación de riesgo.