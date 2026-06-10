Buscan a una joven de 19 años desaparecida en Moaña desde el martes

Las fuerzas de seguridad buscan a Helena Moreira Millán, una joven de 19 años vecina de Moaña, desaparecida desde el pasado martes tras no regresar a su domicilio.

Aunque en un primer momento se apunta a una posible desaparición voluntaria, la familia ha mostrado su preocupación y ha dado aviso tanto a la Policía Local como a la Guardia Civil, que ya trabajan en su búsqueda.

Los allegados de la joven han solicitado la colaboración ciudadana para tratar de localizarla y piden que cualquier persona que pueda aportar información contacte con las autoridades.

Para facilitar la comunicación de posibles pistas, se ha habilitado el teléfono de la Policía Local de Moaña: 986 311 656.