Buscan a un joven desaparecido en el río Miño tras volcar su kayak en Carballedo

Los servicios de emergencia buscan a un joven desaparecido en el río Miño, después de que el kayak en el que viajaba junto a otro compañero volcase en la zona del embalse de Os Peares, en el municipio lucense de Carballedo.

El suceso tuvo lugar en la tarde de este lunes, poco después de las 16:30 horas, cuando un particular alertó al 112 Galicia tras ser informado por uno de los ocupantes de la embarcación. Se trata de dos varones de nacionalidad brasileña que residen en Lugo.

Uno de los jóvenes logró ponerse a salvo

Según los datos facilitados, en el kayak viajaban dos jóvenes. Uno de ellos consiguió llegar a tierra y pedir ayuda, pero perdió de vista a su acompañante, que no pudo mantenerse a flote tras el vuelco. Ambos habían salido desde el embarcadero de Os Peares y se encontraban regresando cuando se produjo el accidente.

Tras recibir el aviso, el 112 Galicia activó un amplio operativo en el que participan:

Urgencias Sanitarias de Galicia-061

Guardia Civil

Bomberos de Chantada, Monforte y Ourense

GES de Ribadavia, con embarcación

Protección Civil de varios municipios (Parada de Sil, O Saviñao y Monforte)

Además, se han desplegado medios tecnológicos, como un dron con cámara térmica de los Bomberos de Ourense.

Zona de difícil acceso

Los equipos desplazados han advertido de las dificultades del terreno, con una orografía muy pendiente y prácticamente inaccesible por tierra. Por este motivo, las labores de búsqueda se centran en el uso de medios acuáticos y aéreos, considerados los más eficaces para tratar de localizar al joven desaparecido.

El operativo continúa activo a esta hora sin que, por el momento, haya trascendido el resultado de la búsqueda.

Esta es una última hora sobre la desaparición de un joven en el río Miño. La Región ampliará esta información a medida que sea posible. Toda la información, también en la edición en papel y en las redes sociales minuto a minuto.