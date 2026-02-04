Localizan al menor de 13 años desaparecido en Ourense

Las fuerzas de seguridad desactivan la búsqueda de Sebastián Javier R. P., un menor de 13 años desaparecido el 3 de febrero de 2026 en Ourense, tras localizarlo a las pocas horas, según ha informado la asociación SOS Desaparecidos. La alerta lo calificó como persona vulnerable, por lo que se solicitaba la máxima colaboración ciudadana.

En estos casos, desde SOS Desaparecidos piden que cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero se ponga en contacto de inmediato con los servicios de emergencia o con la propia asociación, a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. También, en estas desapariciones las autoridades recuerdan la importancia de no difundir rumores y canalizar cualquier dato únicamente por vías oficiales, con el objetivo de facilitar una localización rápida y segura del menor.

¿Quiénes se consideran personas vulnerables en desparecidos?

El término “persona vulnerable” en casos de desaparición significa que existe un mayor riesgo para su integridad o seguridad, por lo que la búsqueda se considera prioritaria y urgente. Se utiliza cuando la persona desaparecida presenta alguna circunstancia que incrementa el peligro frente a una desaparición ordinaria. Entre los motivos más habituales están:

Menores de edad , especialmente si son muy jóvenes.

Personas con problemas de salud.

Discapacidad intelectual o dificultades para valerse por sí mismas.

Necesidad de medicación o tratamientos continuos.

Situaciones previas de riesgo, desorientación o dependencia.

Contextos que hacen pensar que la persona no puede protegerse adecuadamente.

Cuando una desaparición se clasifica como de persona vulnerable, se activan protocolos de búsqueda más rápidos, mayor difusión de la alerta y una priorización absoluta por parte de las fuerzas de seguridad y entidades colaboradoras.