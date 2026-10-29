Buscan a un menor de 15 años desaparecido en Monforte de Lemos

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta por la desaparición de un menor de 15 años en Monforte de Lemos, en la provincia de Lugo. Se trata de Diego L., de quien no se tiene noticia desde el miércoles 28 de octubre de 2026.

Según la información facilitada por la asociación, el adolescente mide 1,80 metros, tiene complexión atlética, pelo negro rizado y ojos de color avellana.

Llamamiento a la colaboración ciudadana

SOS Desaparecidos solicita la colaboración ciudadana para localizar al menor y ha habilitado distintos canales para recibir cualquier información que pueda ayudar a encontrarlo.

Las personas que dispongan de alguna pista sobre su paradero pueden contactar con la asociación a través del teléfono 868 286 726 o del correo electrónico info@sosdesaparecidos.es. La alerta difundida por la organización señala que la desaparición es urgente.