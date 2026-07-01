Buscan en Vigo a una mujer de 75 años desaparecida desde el lunes

La asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta para localizar a María P. R., una mujer de 75 años desaparecida en Vigo desde el pasado lunes 29 de junio.

Según la información difundida por la asociación, la septuagenaria mide 1,60 metros de estatura, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño claro y los ojos marrones. En el momento de su desaparición vestía un pantalón de lunares, una prenda que podría facilitar su identificación.

Desde SOS Desaparecidos se solicita la colaboración ciudadana para tratar de localizarla lo antes posible. Cualquier persona que pueda aportar información sobre su paradero puede ponerse en contacto con la asociación a través del teléfono 868 286 726 o informar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y a los servicios de emergencias.

La alerta fue difundida este miércoles, cuando la organización hizo un llamamiento a la ciudadanía para colaborar en la búsqueda de María P. R., de quien no se tienen noticias desde su desaparición el pasado lunes en la ciudad de Vigo.

La septuagenaria desapareció el pasado lunes en la ciudad