Localizan el cuerpo sin vida de una mujer de avanzada edad en un regato de Bembrive

Localización cerca del Camiño da Pedrosa, parroquia de Bembrive, en Vigo, en una imagen de archivo.

Una mujer de avanzada edad fue localizada sin vida este domingo en un regato de la parroquia de Bembrive, en Vigo, tras precipitarse por un terraplén situado en las proximidades de su vivienda, según informó el 112 Galicia.

El aviso se recibió alrededor de las 13:40 horas, cuando un familiar de la fallecida alertó al Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de que la mujer había caído por un desnivel en la zona del Camiño da Pedrosa.

Debido a la dificultad para acceder al lugar donde se encontraba la víctima, el 112 movilizó a los Bomberos de Vigo, que trabajaron junto a efectivos de la Policía Nacional y de la Policía Local en el operativo de rescate y recuperación del cuerpo.

Las labores se prolongaron durante varias horas debido a la complejidad del terreno, ya que el regato se encuentra en una zona de difícil acceso.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del suceso. Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido.