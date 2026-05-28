Caamaño defiende el nuevo protocolo de bajas laborales en Galicia

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, visitó la nueva sala de neurorrehabilitación del Hospital Gil Casares de Santiago de Compostela, donde el Ejecutivo gallego invirtió un total de 463.500 euros para ofrecer una atención especializada e integral a los pacientes con trastornos neuromotores. Desde allí volvió a intervenir en la polémica por el anuncio de que su departamento concederá un plus a los médicos de Primaria por la gestión de las bajas laborales.

“El objetivo es agilizar, al máximo, el proceso de tramitación para evitar que se prolonguen innecesariamente las incapacidades temporales de las personas”, reiteró el conselleiro.

Caamaño también respaldó el protocolo común para la gestión clínica y seguimiento de la incapacidad temporal, que “optimiza el proceso”, descartó además que le dé “más poder” a las mutuas. El protocolo fue presentado el día anterior, y en el texto se precisa que las propuestas de alta emitidas por las mutuas que cumplan los requisitos de motivación y fundamentación objetiva de la aptitud laboral del trabajador sean confirmadas por la Inspección; es decir, se dé el alta sin más trámite. El protocolo diseña, además, una autorización única de la Inspección para las pruebas o los tratamientos que realicen las mutuas con el objetivo de evitar demoras innecesarias en la recuperación del paciente.

En declaraciones a los medios, Caamaño insistión en que el protocolo supone una “optimización” de todo el proceso de tramitación de las bajas, “que incluye también a las mutuas”. Y recordó que las unidades de Inspección y Control de la Salud Laboral tramitaron 38.438 propuestas de alta formuladas por las mutuas en 2025, además, subrayó, que el año pasado las mismas unidades tramitaron 10.727 solicitudes de pruebas diagnósticas.

También este jueves, el Sergas informó de que pasó de 810 plazas estructurales de personal de servicios generales (PSX) en 2010 a 1.311 en el presente año, lo que supone 501 plazas más y un incremento del 62% dentro de una tendencia continuada y sostenida de refuerzo. Así lo destacó la directora general de Planificación y Reforma Sanitaria, Sofía López, en la Comisión 5ª de Sanidad del Parlamento, donde respondió a una pregunta sobre personal de servicios generales, auxiliares administrativos y celadores de atención primaria.

Respecto de la implantación de una nueva aplicación para la tarjeta sanitaria, explicó que ha habido formación para referentes de las siete áreas sanitarias.