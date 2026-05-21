El control de las bajas laborales puntuará para el plus de productividad de los médicos del Sergas en 2026

Evitar que las bajas laborales excedan de la "duración estándar" es, por primera vez, uno de los objetivos recogidos en los Acordos de Xestión del Sergas y, por tanto, forma parte de la baremación para el plus de productividad que reciben los médicos de familia al conseguir dichos objetivos.

Estos acuerdos son herramientas de planificación anuales que la Consellería de Sanidade utiliza para establecer objetivos asistenciales, preventivos y de gestión en las distintas áreas. Entre los 53 incluidos están, por ejemplo, el impulso de los programas de cribado, la investigación, la prescripción mínima de medicamentos genéricos, la atención a la salud mental y el fomento de la participación en campañas de vacunación.

Fuentes consultadas por Europa Press detallan que, a cada cierre de año, se hace una evaluación de los objetivos para el abono del complemento de productividad. Este año el plus para los médicos de atención primaria se sitúa en los 2.491 euros, de los que una parte se abona nómina a nómina, y otra se paga en base a los objetivos alcanzados.

Por primera vez, entre esos objetivos a recompensar está el control de la duración de los procesos de incapacidad temporal con un peso que, aunque varía según las áreas sanitarias, se mueve en torno al 10 %. Cada proceso lleva aparejado un tiempo “estándar” de baja —marcado por la Seguridad Social—. Que el paciente exceda ese margen es lo que se pretende evitar.

Sergas: "No se fomenta que una persona de baja vaya a trabajar"

Por su parte, fuentes de la Consellería de Sanidade remarcan que el indicador que ahora se incluye está recogido en el convenio entre el Gobierno central (Instituto Nacional de Seguridad Social) y Galicia para el periodo 2025/28, publicado en el BOE. Apuntan además que este indicador lo utilizan también otras comunidades autónomas como Castilla y León.

Matizan también que los objetivos de gestión van dirigidos a los equipos directivos de las áreas sanitarias, que deben garantizar que la duración media de los procesos de incapacidad temporal no se desvíe por cuestiones ajenas a la propia situación clínica. El departamento sanitario apunta que, dado que están convencidos de que los médicos de familia ya hacen todo lo que está en su mano, este objetivo solo viene a reforzar algo que ya se cumple. "En ningún caso se fomenta ni se aconseja que una persona que reúna las condiciones clínicas para estar de baja laboral vaya a trabajar", recalcan.

Vinculación "peliaguda"

Sin embargo, facultativos consultados por la agencia se muestran preocupados por la percepción de esta medida y apuntan hacia lo "peliagudo" de incluirla en una prima económica, debido a lo subjetivo de la evolución de cada paciente y a factores externos como las listas de espera para pruebas.

La CIG tamén se ha pronunciado y ha exigido la retirada de este indicador, denunciando lo que tachan de "campaña de criminalización" contra las personas de baja. "Tanto la indicación del inicio de la IT como su alta son decisiones profesionales que tienen que estar soportadas en criterios clínicos. Que la indicación del alta pueda tener efectos retributivos rompe la confianza entre pacientes y profesionales", censuran.