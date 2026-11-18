El alcalde de Vigo, Abel Caballero, y la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, durante una reunión con directivos del R.C. Celta de Vigo.

El futuro de la candidatura de Vigo para ser sede del Mundial de fútbol de 2030 ha vuelto a enfrentar al Concello con la Xunta y la Diputación de Pontevedra. El alcalde, Abel Caballero, considera que la negativa de ambas instituciones a reunirse este viernes en Balaídos demuestra que no apoyan el proyecto. Sin embargo, tanto el Gobierno gallego como la institución provincial reiteran su respaldo a la candidatura y justifican el aplazamiento por la campaña electoral y la falta de documentación previa.

El regidor reaccionó a las cartas enviadas por el conselleiro de Deportes, Diego Calvo, y el presidente de la Diputación, Luis López, en las que ambos rechazan la fecha propuesta y plantean trasladar el encuentro a después de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. Caballero interpretó esta decisión como una señal de que no quieren implicarse en el proyecto y lanzó una advertencia: "La ciudad se lo va a hacer pagar carísimo, carísimo, carísimo".

La Xunta y la Diputación proponen nuevas fechas

Las dos administraciones sostienen que no se niegan a reunirse ni retiran su apoyo a la candidatura viguesa, sino que consideran que la campaña electoral no es el momento adecuado para abordar un asunto de esta importancia. También reclaman disponer previamente de toda la documentación necesaria para analizar la financiación del proyecto.

En su respuesta, Diego Calvo alegó que tiene compromisos de agenda previos y propuso como alternativas las tardes del 30 de noviembre o del 1 de diciembre, así como el día 4. El conselleiro también pidió recibir con antelación la documentación completa.

Por su parte, Luis López recordó que la propuesta inicial de convocar una reunión urgente se había planteado para antes del inicio de la campaña electoral. El presidente provincial considera que no es oportuno analizar un asunto de tanta complejidad sin contar previamente con la información solicitada y defiende que el encuentro se celebre inmediatamente después de los comicios.

Caballero insiste en reunirse este viernes

El alcalde mantiene que la reunión debe celebrarse este viernes en Balaídos y defiende que el Concello ha cumplido con la petición de convocar con urgencia a todas las partes implicadas. Su propuesta incluye al Ayuntamiento, la Xunta, la Diputación, la Delegación del Gobierno y el Celta.

Desde Praza do Rei sostienen que no sirve como justificación la dificultad para adaptar las agendas antes de las elecciones. El desencuentro mantiene pendiente una reunión para abordar la financiación y la implicación de las distintas administraciones en la candidatura de Vigo al Mundial 2030.