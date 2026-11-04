Cae una banda que robaba a personas mayores en supermercados de Galicia: 20 hurtos y 60.000 euros

La Guardia Civil ha detenido a un hombre e investiga a otro, ambos vecinos de Madrid, por su presunta implicación en una veintena de hurtos cometidos en Galicia entre septiembre y octubre, que habrían causado pérdidas económicas de unos 60.000 euros. Los sospechosos utilizaban una técnica de distracción conocida como "la siembra" para robar bolsos y acceder posteriormente a las cuentas bancarias de las víctimas.

La investigación, denominada Operación Pitchu, comenzó a mediados de septiembre, después de que una vecina de Cee denunciara un robo sufrido en el aparcamiento de un supermercado.

La mujer acababa de guardar la compra en el maletero y se encontraba sentada al volante cuando una desconocida se acercó a la ventanilla para advertirle de que se le habían caído unas monedas detrás del vehículo. Al salir para comprobarlo, alguien aprovechó para sustraerle el bolso, que contenía el teléfono móvil, tarjetas bancarias y documentación.

Así actuaba la banda en los supermercados de Galicia

Las pesquisas permitieron identificar a un grupo itinerante formado por dos hombres y dos mujeres, que recorría diferentes puntos de España utilizando vehículos SUV alquilados con identidades falsas. Los sospechosos seleccionaban principalmente a personas de avanzada edad en aparcamientos al aire libre de supermercados y centros comerciales.

Una de las integrantes distraía a la víctima advirtiéndole de unas supuestas monedas caídas al suelo o preguntándole cómo llegar a un centro médico, una floristería o un tanatorio. Mientras tanto, otro miembro del grupo accedía al vehículo por la puerta contraria para llevarse el bolso. Tras el hurto, los presuntos autores intentaban desbloquear el teléfono y acceder a las aplicaciones de banca electrónica. Después acudían a cajeros automáticos para retirar el dinero disponible antes de deshacerse de los efectos personales sustraídos.

Los investigadores atribuyen al grupo 20 hurtos cometidos por toda Galicia durante los meses de septiembre y octubre, con un perjuicio económico estimado de 60.000 euros.

Recomendaciones para evitar estos robos

La Guardia Civil recuerda la importancia de extremar las precauciones, especialmente en aparcamientos de establecimientos comerciales, y ofrece varias recomendaciones para prevenir también los fraudes bancarios posteriores:

No guardar contraseñas ni números PIN junto a las tarjetas bancarias.

Evitar las fundas de teléfono que sirven también como cartera, para no llevar ambos elementos juntos.

Proteger los móviles mediante contraseñas alfanuméricas complejas o sistemas biométricos, en lugar de patrones de desbloqueo sencillos.

Estas medidas pueden dificultar que los delincuentes accedan a las cuentas bancarias después de sustraer los teléfonos y las tarjetas de sus víctimas.