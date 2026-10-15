El calor y la sequía hacen que la Xunta amplíe la alerta contra incendios

El verano no parece haber finalizado en Ourense, con un calor completamente atípico para mediados de octubre que ya tiene consecuencias directas en la protección contra los incendios, que se tiene que adaptar a esta anormal situación, prolongando las medidas contra el riesgo de fuego hasta final de mes.

El periodo originario de peligro alto de incendio de la Xunta de Galicia, publicado en el Diario Oficial de Galicia (DOG) se extendía del 1 de julio al 30 de septiembre. Esa orden ya recogía la posibilidad de ampliaciones a otras fechas en función de que diferentes condiciones meteorológicas u otras circunstancias tuviesen impacto agravante para la propagación de incendios.

Bajo esa premisa, el 24 de septiembre la Xunta decretó la primera prolongación al extender el periodo hasta el 15 de octubre, en un contexto en el que se alcanzaron las mayores temperaturas de la historia del territorio en otoño -más de 38ºC en la capital termal- y en el que estaba activo el mayor incendio de todo el año en la provincia, bajo el nivel de situación 2, en Calvos de Randín, que calcinó más de 500 hectáreas.

Ayer, la Consellería de Medio Rural, publicó en el DOG la segunda prórroga de la época de alto riesgo hasta el 31 de octubre. De nuevo, “esta decisión vén motivada polas actuais condicións meteorolóxicas”, según resaltan desde la Xunta. Esta extensión, seguún la consellería, “supón seguir mantendo a alerta temperá ante calquera conato ou incidencia que poida xerar un incendio forestal”, con la misma atención que durante el verano.

Una ampliación especialmente condicionada por la situación excepcional que se está viviendo en Ourense en particular. Varios días ya por encima de 30 grados y una sequía preocupante: octubre es de media el mes más lluvioso de todo el año en la ciudad, con una acumulación de 111 l/m2 de promedio, en cambio en esta ocasión en lo que va de mes (ya la mitad) tan solo ha llovido un día, cayendo 4,6 l/m2, una anomalía histórica.

De los 27 concellos de Galicia que se encuentran hoy en índice alto de riesgo de incendio forestal, 23 están en la provincia de Ourense (mientras que los otros cuatro se ubican en el sur de Lugo). Estos municipios donde la peligrosidad de fuego es mayor se ubican mayoritariamente en el sur de la provincia, especialmente en la comarca de A Limia, pero también hay afectación las comarcas de Ourense y Valdeorras.