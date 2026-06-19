Cambian los horarios de trenes en A Coruña desde el 11 de julio por las obras de la nueva estación

Trenes en la estación de Ourense en una imagen de archivo.

Renfe ajustará los horarios de diez servicios ferroviarios a partir del 11 de julio debido al avance de las obras de la futura terminal de A Coruña, en una nueva fase de los trabajos que ejecuta Adif.

Las modificaciones afectan a trenes de Media Distancia, Avant y Larga Distancia, con cambios en salidas y llegadas en varias conexiones clave, especialmente entre A Coruña, Vigo, Ourense y Madrid.

Cambios en los horarios de trenes en A Coruña

Según ha informado Renfe, los ajustes responden a las restricciones de circulación entre Uxes y A Coruña derivadas de la tercera fase de las obras de la estación.

Entre los servicios afectados se encuentran:

Avant Ourense–A Coruña (9470 y 9480) , con nuevas salidas a las 6:30 y 7:45 horas

Media Distancia Vigo Urzaiz–A Coruña (9112, 9132 y 9142) , con ajustes de salida entre las 10:35 y 14:40 horas

Avant A Coruña–Ourense (9061, 9351 y 9111) , con cambios en horarios de salida por la mañana y la tarde

Media Distancia Vigo Urzaiz–A Coruña (9182) , con modificación en la hora de llegada a las 19:52 horas

AVE Madrid–A Coruña (4345), con nueva llegada prevista a las 18:21 horas

La compañía recuerda que estas modificaciones pueden venir acompañadas de ajustes puntuales adicionales conforme avancen las obras.

Obras de la nueva estación de A Coruña

Las actuaciones forman parte del proyecto de la futura estación intermodal de A Coruña, actualmente en fase de ejecución. Desde el pasado 5 de junio se desarrolla la primera fase de obras, que finalizará el 25 de junio.

A partir del 26 de junio comenzará la segunda fase, que implicará la interrupción total del tráfico ferroviario en la estación. Durante este periodo se han previsto transbordos por carretera entre A Coruña, Santiago de Compostela y Betanzos Infesta para garantizar la movilidad de los viajeros.

Recomendación a los viajeros

Renfe recomienda a los usuarios consultar los horarios antes de viajar a través de sus canales oficiales, incluyendo la web, la app, taquillas y el teléfono de atención al cliente, debido a posibles cambios adicionales durante el desarrollo de las obras.