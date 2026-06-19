RECOMENDACIONES PARA LOS VIAJEROS
Cambian los horarios de trenes en A Coruña desde el 11 de julio por las obras de la nueva estación
RECOMENDACIONES PARA LOS VIAJEROS
Renfe ajustará los horarios de diez servicios ferroviarios a partir del 11 de julio debido al avance de las obras de la futura terminal de A Coruña, en una nueva fase de los trabajos que ejecuta Adif.
Las modificaciones afectan a trenes de Media Distancia, Avant y Larga Distancia, con cambios en salidas y llegadas en varias conexiones clave, especialmente entre A Coruña, Vigo, Ourense y Madrid.
Según ha informado Renfe, los ajustes responden a las restricciones de circulación entre Uxes y A Coruña derivadas de la tercera fase de las obras de la estación.
Entre los servicios afectados se encuentran:
La compañía recuerda que estas modificaciones pueden venir acompañadas de ajustes puntuales adicionales conforme avancen las obras.
Las actuaciones forman parte del proyecto de la futura estación intermodal de A Coruña, actualmente en fase de ejecución. Desde el pasado 5 de junio se desarrolla la primera fase de obras, que finalizará el 25 de junio.
A partir del 26 de junio comenzará la segunda fase, que implicará la interrupción total del tráfico ferroviario en la estación. Durante este periodo se han previsto transbordos por carretera entre A Coruña, Santiago de Compostela y Betanzos Infesta para garantizar la movilidad de los viajeros.
Renfe recomienda a los usuarios consultar los horarios antes de viajar a través de sus canales oficiales, incluyendo la web, la app, taquillas y el teléfono de atención al cliente, debido a posibles cambios adicionales durante el desarrollo de las obras.
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