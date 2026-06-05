El turismo ferroviario ofrece 13 rutas este verano
ENTRE MARZO Y OCTUBRE
Renfe, la Diputación Provincial de Ourense a través del Instituto Ourensano de Desarrollo Económico (INORDE) y la Xunta de Galicia a través de la Axencia Turismo han presentado en Ourense la temporada 2026 de los Trenes Turísticos de Galicia. Un total de 13 rutas repartidas en 33 salidas entre marzo y octubre.
Renfe ha presentado la temporada 2026 de los Trenes Turísticos en Galicia que retoma sus salidas, desde este sábado 6 de junio, con la Ruta de los Faros y la Ruta de la Ribeira Sacra (Río Sil), tras el arranque con la Ruta de las Camelias durante la primavera.
La presentación se llevó a cabo en la estación de tren de Ourense y contó con la participación de Gonzalo Pastor Barahona, director de Trenes Turísticos de Renfe, Rosendo Fernández, presidente del Inorde y Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia. La temporada acogerá 13 rutas en las que cada una cuenta con una iconografía personalizada con el objetivo de actualizar la apariencia y mejorar su identificación dentro de la oferta turística de la compañía:
- Ruta de los Faros
- Ruta de los Pazos y Jardines
- Tren de la Ribeira Sacra (Río Sil)
- Tren de la Ribeira Sacra (Río Miño)
- Tren de la Ribeira Sacra y Valdeorras
- Tren del Vino Rías Baixas
- Tren del Vino Ribeiro
- Tren del Vino Monterrei
- Ruta de los Monasterios
- Ruta de los Quesos de Galicia
- Ruta de las Mariñas
- Tren Experiencia MEGA
- Ruta de las Camelias
Las rutas permiten llegar a los lugares más emblemátcios de la geografía gallega y ourensana con itinerarios personalizados que permiten disfrutar del patrimonio, la gastronomía y la enología.
Haciendo turismo en tren desde hace13 años
Este proyecto se inició en el año 2013 mediante un convenio entre la Xunta de Galicia, Renfe y la Diputación de Ourense, siendo de las primeras comunidades autónomas, sino la primera, en poner en marcha este tipo de servicio turístico. La ocupación supera el 90% en varias rutas y en junio circularán 4 trenes, aunque las salidas del mes de junio ya están completas. La temporada de 2025 también fue un éxtito con una ocupación del 92%, pese a los incendios del año pasado. Se ha consolidado como “el producto más exitoso del verano gallego y ourensano”.
Debido al gran índice de interés que han logrado, tanto a nivel nacional, como internacional, en octubre de 2025 Renfe fue reconocida con el premio ´Tourism-Friendly´ de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) por la Ruta de los Faros, que comienza este sábado, dentro de la categoría de viajes de corta distancia, situando a “Galicia como un éxito claro del turismo ferroviario mundial” .
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