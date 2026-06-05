El turismo ferroviario ofrece 13 rutas este verano

Renfe ha presentado la temporada 2026 de los Trenes Turísticos en Galicia que retoma sus salidas, desde este sábado 6 de junio, con la Ruta de los Faros y la Ruta de la Ribeira Sacra (Río Sil), tras el arranque con la Ruta de las Camelias durante la primavera.

La presentación se llevó a cabo en la estación de tren de Ourense y contó con la participación de Gonzalo Pastor Barahona, director de Trenes Turísticos de Renfe, Rosendo Fernández, presidente del Inorde y Xosé Merelles, director de Turismo de Galicia. La temporada acogerá 13 rutas en las que cada una cuenta con una iconografía personalizada con el objetivo de actualizar la apariencia y mejorar su identificación dentro de la oferta turística de la compañía:

Ruta de los Faros Ruta de los Pazos y Jardines Tren de la Ribeira Sacra (Río Sil) Tren de la Ribeira Sacra (Río Miño) Tren de la Ribeira Sacra y Valdeorras Tren del Vino Rías Baixas Tren del Vino Ribeiro Tren del Vino Monterrei Ruta de los Monasterios Ruta de los Quesos de Galicia Ruta de las Mariñas Tren Experiencia MEGA Ruta de las Camelias

Las rutas permiten llegar a los lugares más emblemátcios de la geografía gallega y ourensana con itinerarios personalizados que permiten disfrutar del patrimonio, la gastronomía y la enología.

Haciendo turismo en tren desde hace13 años

Este proyecto se inició en el año 2013 mediante un convenio entre la Xunta de Galicia, Renfe y la Diputación de Ourense, siendo de las primeras comunidades autónomas, sino la primera, en poner en marcha este tipo de servicio turístico. La ocupación supera el 90% en varias rutas y en junio circularán 4 trenes, aunque las salidas del mes de junio ya están completas. La temporada de 2025 también fue un éxtito con una ocupación del 92%, pese a los incendios del año pasado. Se ha consolidado como “el producto más exitoso del verano gallego y ourensano”.

Debido al gran índice de interés que han logrado, tanto a nivel nacional, como internacional, en octubre de 2025 Renfe fue reconocida con el premio ´Tourism-Friendly´ de la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC) por la Ruta de los Faros, que comienza este sábado, dentro de la categoría de viajes de corta distancia, situando a “Galicia como un éxito claro del turismo ferroviario mundial” .