Un camión averiado colapsa la AP-9 a la entrada de Vigo tras el puente de Rande

Imagen del camión averiado a su paso por la salida del puente de Rande

Un camión averiado en el carril central de la autopista AP-9, justo al final del puente de Rande, provocó este 7 de enero, alrededor de las 18:00 horas, un importante colapso de tráfico a la entrada de Vigo.

La incidencia se produjo en uno de los tramos con mayor densidad de circulación del área metropolitana, lo que generó largas colas y retenciones tanto en sentido Vigo como en el entorno del puente, especialmente en plena hora punta de la tarde.

Tramo crítico y largas retenciones

El vehículo quedó detenido en el carril central, bloqueando parcialmente la circulación y obligando a los conductores a reducir la velocidad y cambiar de carril en un punto especialmente sensible de la vía. La situación provocó importantes dificultades para acceder a la ciudad desde el sur y desde la comarca de O Morrazo.

Hasta el lugar se desplazaron servicios de asistencia en carretera y efectivos de tráfico, que trabajaron para retirar el camión y restablecer la normalidad lo antes posible.

Tráfico normalizado progresivamente

Una vez retirado el vehículo averiado, la circulación fue recuperándose de forma progresiva, aunque las retenciones se mantuvieron durante un tiempo debido a la acumulación de tráfico generada por el incidente.

Desde las autoridades se recomienda extremar la precaución en este tipo de tramos y atender a la señalización y avisos de tráfico, especialmente en horas de gran afluencia de vehículos.