El servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro anuncia paros diarios por falta de espacio y saturación de pacientes

El personal del Servicio de Urgencias del Hospital Álvaro Cunqueiro han anunciado parones diarios por el colapso del servicio. Los trabajadores denuncian una situación crítica prolongada en el tiempo, causada por la falta de espacio, la paralización del proyecto de ampliación y una sobrecarga asistencial constante que afecta tanto a pacientes como a profesionales.

Del mismo modo, aseguran que las instalaciones actuales son insuficientes para atender la creciente demanda con seguridad y dignidad.

Ante la falta de soluciones, el personal inicia parones diarios de 17.00 a 17:15 horas, garantizando la atención a las urgencias vitales. Reclaman la reactivación inmediata de la ampliación del servicio, una mejor planificación de recursos y medidas urgentes que aseguren una atención sanitaria segura, humana y de calidad.

Un pico de gripe agrava la situación

La situación se ha agravado con un fuerte pico de gripe y la falta de camas hospitalarias, lo que obliga a muchos pacientes ya pendientes de ingreso a permanecer varios días en Urgencias. Esto genera una elevada saturación, retrasos, hacinamiento y un deterioro de la calidad asistencial y de la seguridad, además de empeorar las condiciones laborales.

Como respuesta, se han aplicado medidas extraordinarias que implican doblar turnos de forma continuada, afectando al descanso, la conciliación y la salud del personal, que trabaja bajo altos niveles de estrés. También alertan de la incorporación de profesionales sin experiencia suficiente en Urgencias y del uso inadecuado del servicio para consultas que podrían resolverse en otros niveles asistenciales.