PUERTAS ATRANCADAS
Un camión vuelca en la A-6 y deja a su conductor encerrado en la cabina
PUERTAS ATRANCADAS
Un camión ha volcado este martes en la autovía A-6 a su paso por Lugo, y su conductor ha necesitado ayuda de los bomberos para poder salir del vehículo.
Según ha informado el CIAE 112 Galicia, sobre las 4.30 horas de la madrugada un particular alertaba de la presencia de un camión volcado en medio de la vía, en la A-6, a la altura de San Salvador de Muxa. Inicialmente se pensaba que el conductor podría estar atrapado.
Efectivos del parque comarcal de bomberos acudieron al punto, y comprobaron que el camionero no estaba atrapado, pero no podía abandonar la cabina del vehículo, ya que las puertas no abrían. Los bomberos facilitaron la apertura para que el conductor pudiera salir y ser atendido por el equipo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061.
Además de bomberos y sanitarios, en la intervención participaron también agentes de la Guardia Civil de Tráfico.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
PUERTAS ATRANCADAS
Un camión vuelca en la A-6 y deja a su conductor encerrado en la cabina
BOLETO PREMIADO
La Bonoloto deja en este pueblo gallego más de 55.000 euros
DENUNCIA VECINAL
Chandebrito sufre rebrotes “imparables” de eucaliptos
Lo último