Aparatoso choque frontal entre un camión y un coche en Seadur

Un camión y un turismo han colisionado frontalmente a primera hora de este martes, 20 de octubre, a la altura del punto kilométrico 472 de la N-120. El siniestro vial se produjo a las 7:53 horas a su paso por la parroquia de Seadur, en el municipio de Larouco.

Por el momento se desconoce el alcance de las lesiones derivadas del impacto, aunque los servicios de emergencias sospechan de la existencia de posibles heridos entre los ocupantes del coche. Por su parte, el conductor del camión resultó ileso y se encuentra en buen estado.

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Aunque en un principio se activaron las alertas ante la sospecha de que pudiera haber personas atrapadas en el interior del turismo, los efectivos de extinción confirmaron a su llegada que todos los implicados estaban ya liberados del habitáculo, por lo que no fue necesario recurrir a labores de excarcelación.

Hasta el punto del accidente se desplazaron Bomberos de Valdeorras, GES de Valdeorras, Guardia Civil de Tráfico, Protección Civil, Policía Local y Urxencias Sanitarias de Galicia-061.