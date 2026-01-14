Carmela López, nueva presidenta de la Diputación de Lugo con el apoyo de PSOE, BNG y José Tomé

La alcaldesa de Burela, la socialista Carmela López, ha sido elegida este miércoles nueva presidenta de la Diputación de Lugo gracias a los votos del PSOE, del BNG y del diputado del grupo mixto, el expresidente de la institución José Tomé.

La regidora contó con el respaldo de todos los diputados socialistas y nacionalistas, así como del propio Tomé, quien anunció al inicio del pleno que se sumaba a la propuesta del Grupo Socialista. Por su parte, el PP apoyó a su propio candidato, el portavoz provincial Antonio Ameijide.

Continuidad del pacto PSOE-BNG

Con esta elección, socialistas y nacionalistas dan continuidad al acuerdo de gobierno que mantenían en la Diputación hasta que, a comienzos del pasado mes de diciembre, José Tomé renunció a la Presidencia y abandonó el PSOE tras ser denunciado por un supuesto acoso sexual a través del canal interno del partido.

Carmela López ha logrado además mantener la unidad del Grupo Provincial Socialista, obteniendo el respaldo de los tres diputados que habían encabezado una candidatura alternativa a Tomé en las primarias del PSOE de Lugo a la Secretaría Xeral.

Toma de posesión y primer discurso

En el acto de toma de posesión, la nueva presidenta prometió “por su conciencia y honor cumplir fielmente” las obligaciones del cargo, con lealtad al Rey, a la Constitución y al Estatuto de Autonomía de Galicia.

En su primer discurso, López afirmó que asume la Presidencia desde la igualdad y subrayó que su llegada al cargo es fruto del camino recorrido por muchas mujeres y hombres para lograr una mayor presencia femenina en la política.