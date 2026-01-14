El PP delata el “pacto guarro” de PSOE, BNG y Tomé en Lugo

Las críticas del PPdeG subieron de tono la víspera del pleno extrarodinario provincial en el que se votará este miércoles (12:00 horas) la nueva presidencia de la Diputación de Lugo. Si durante los últimos días calificaron el previsible acuerdo entre PSdeG y BNG para apoyar la candidatura socialista de Carmela López como “pacto da vergoña”, por necesitarse el voto de José Tomé, que no abandonó su acta de diputado tras las acusaciones de acoso sexual en el canal interno del PSdeG y se mantiene como no adscrito. Ayer, la secretaria xeral del PPdeG, Paula Prado, calificó el acuerdo como “pacto guarro”.

Prado rechazó lo que considera un “blanqueo” de un comportamiento “indigno” y que supondrá “escribir una de las páginas más negras de la historia de Lugo con la complicidad de José Ramón Gómez Besteiro y Ana Pontón”. La número dos del PP gallego y la presidenta provincial del PP de Lugo, Elena Candia, citaron a los medios en la sede de los populares lucenses.

Paula Prado calificó de “hipocresía” el comportamiento del PSdeG y del BNG, al asegurar que primero exigieron a Tomé que dejase de ser tanto diputado provincial como alcalde de Monforte, dimisiones que semanas después “siguen sin consumarse”. Sin embargo, censuró que después de pedir su cese, este miércoles “consuman ese pacto guarro”.

En ese sentido, criticó la postura del BNG, a quien define como “cómplice”. También fue dura con un sector del feminismo gallego al preguntarse cuántas organizaciones se manifestarán hoy ante las puertas de la Diputación de Lugo. “¿Va a estar la Marcha Mundial das Mulleres? ¿Va a estar la CIG?”, se preguntó para asegurar que “mañana (por hoy) se verá la realidad del feminismo de esas mujeres que se manifiestan en las calles pidiendo que los agresores sexuales salgan de las instituciones”.

Por su parte, la presidenta provincial del PP, Elena Candia, analizó el “comportamiento muy criticable e indigno” de PSOE y BNG en el caso Tomé y en el procedimiento para la elección de la nueva presidenta de la institución provincial. Y en referencia al BNG, lamentó que “minimice, blanquee y normalice” la situación “a cambio de 500.000 euros”. Y se preguntó “qué fue del BNG” que “con una posición férrea defendiendo sus principios exigió que el candidato a la alcaldía Xosé López Orozco se apartase”.

Acuerdo cerrado

Mientras, Paula Prado señaló que los líderes -José Ramón Gómez Besteiro y Ana Pontón- dieron con el “aval” al “pacto guarro” -”son cómplices y autorizan esta operación, por la que una mujer va a ser presidenta de la Diputación de Lugo con el voto de agresor sexual”, dijo-, desde el BNG se ignora la presión del PP y avanzan en el pacto con el PSOE para la Diputación de Lugo. Efrén Castro confirmó el lunes que los contactos con los socialistas son “positivos” para devolver la normalidad a la institución provincial tras la crisis generada por la denuncia de acoso sexual por parte José Tomé.