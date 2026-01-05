“Castelao. Mirar por Galicia” se despide con 34.000 visitas

La exposición de arte digital “Castelao. Mirar por Galicia”, organizada por la Xunta y la Fundación Castelao, se despide de la Cidade da Cultura de Santiago el próximo domingo 11 de enero. La muestra superó las 34.000 visitas en estos meses. Tal y como trasladó el Gobierno gallego en una nota de prensa, esta exposición representa la experiencia tecnológica-cultural “más avanzada” hasta el momento alrededor de esta figura.

La muestra fusiona el archivo documental del intelectual con las nuevas tecnologías y permite realizar un repaso por su vida a través de animaciones 3D, objetos y dibujos originales (es el caso de las lentes y la pluma estilográfica cedidas por el Museo de Pontevedra) y videoproyecciones.

En el recorrido, creado a modo de túnel oscuro con diferentes “momentos de luz” mediante ventanas a los puntos más relevantes de su vida y trayectoria artística y política, se introducen proyecciones holográficas, mapas animados y una experiencia inmersiva en un gran cubo de papel de cuatro metros de altura con tecnología de videomapping y sonido cadráfonico.

Además, permite escuchar la voz del intelectual a partir de un proceso que une el trabajo de 3 locutores, la aplicación de tecnología de IA (encargada de matizar el timbre de la voz) y el único documento sonoro conservado de la voz de Castelao: el mensaje que grabó en fonopostal en la Central de Correos de Buenos Aires por el estreno de “Os vellos non deben de namorarse” en Montevideo en 1941.

En este sentido, el presidente de la Fundación Castelao, Miguel Anxo Seixas Seoane, conducirá una conferencia y visita especial a la exposición el próximo sábado, 10 de enero, como colofón al proyecto. La entrada será gratuita con previa reserva de plaza.

Leopoldo Varela

También, la Diputación de Pontevedra anunció que el próximo domingo, 11 de enero, se cerrará la exposición monográfica “Leopoldo Varela, a forza da cor”. La muestra, expuesta en el Museo de Pontevedra desde noviembre, repasa la trayectoria del pintor que practicó el expresionismo cromático, trazando un recorrido por su creación desde principios de los años 70 hasta sus últimos años. Además, se exponen algunas piezas inéditas, como varias aguadas y las de la serie que llamó “El Invento”, en las que estampaba el papel sobre un cristal impregnado de óleo.