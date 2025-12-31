Rueda cierra el Año Castelao con un mensaje de futuro centrado en vivienda, innovación y educación

El presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, despidió el que calificó como un 2025 “intenso” con un mensaje institucional de Fin de Año pronunciado desde el Museo Castelao de Pontevedra, un escenario elegido para subrayar el significado simbólico del Año Castelao. Rueda apeló a la serenidad para hacer balance y a la responsabilidad colectiva para afrontar los retos de Galicia en los próximos años.

“El 2025 fue también el Año Castelao, una oportunidad para mirar Galicia con perspectiva y reflexionar sobre lo que somos y lo que queremos ser”, señaló el presidente, quien destacó que construir el futuro del país “es una tarea colectiva, en la que sumamos todas y todos, en positivo”.

Uno de los ejes centrales del discurso fue la vivienda, que Rueda definió como un pilar esencial para el proyecto vital de las personas. “Garantizar una vivienda digna es garantizar un proyecto de vida y de futuro”, afirmó, anunciando que en esta legislatura la Xunta duplicará el parque público de vivienda, con el objetivo de incorporar 4.000 nuevos hogares hasta 2028. Una medida orientada a facilitar la emancipación juvenil y a consolidar Galicia como un lugar “para vivir, quedarse y volver”.

El presidente puso también el acento en la investigación y la innovación como motores del desarrollo económico y social. En este ámbito, destacó el impulso a proyectos punteros y a infraestructuras estratégicas, como el superordenador público más potente del sur de Europa y la implantación de una de las seis nuevas fábricas de inteligencia artificial del continente. “No es un relato de ciencia ficción, es la Galicia de hoy”, subrayó.

En materia educativa, Rueda reafirmó el compromiso del Gobierno gallego con una educación pública, gratuita y de calidad, a la que definió como “la herramienta más poderosa para garantizar el avance del país”. Aseguró que la Xunta seguirá destinando recursos para que los jóvenes gallegos accedan a una formación de excelencia.

El mensaje de Fin de Año concluyó con una llamada a la confianza y al esfuerzo compartido, inspirada en el legado de Castelao, para seguir construyendo una Galicia moderna, cohesionada y con oportunidades para todos.