El Centro Integral de Saúde de Ourense será impulsado "a la mayor brevedad"

A la izquierda, estado actual del centro de salud Nóvoa Santos. A la derecha, aspecto que presentará el nuevo edificio.

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, ha subrayado el "interés" de la Xunta por impulsar el nuevo Centro Integral de Saúde de Ourense, un proyecto que espera que se pueda licitar "lo más pronto posible" y con las máximas garantías legales.

Así lo ha trasladado este miércoles en respuesta a una pregunta formulada en el pleno del Parlamento de Galicia por la diputada del BNG Noa Presas, quien ha sostenido que Ourense, a diferencia de otros puntos del país que tuvieron "las mismas promesas en su momento", no cuenta con un centro de estas características ni tampoco con el "gran edificio de hospitalización" que la Xunta prometió después de la pandemia.

El conselleiro ha defendido la gestión "rigurosa y diligente" del Gobierno gallego en todos los trámites necesarios para acometer la remodelación integral del centro de salud Novoa Santos. Así, ha remarcado que esta actuación es considerada como "estratégica" para adaptar la atención primaria de Ourense a las necesidades actuales de la ciudad.

En esta línea, Gómez Caamaño ha destacado que, de acuerdo a su importancia, el Ejecutivo declaró esta intervención como un proyecto público de urgencia y excepcional interés, una fórmula legal que permite agilizar el desarrollo de infraestructuras estratégicas.

Según ha apuntado, ante la apertura de un proceso judicial al proyecto, la Xunta actuará con "prudencia" y "responsabilidad", esperando por una resolución definitiva para proceder a la licitación de la obra, y así garantizar la máxima seguridad jurídica para los vecinos y profesionales del centro de salud.

"No renunciamos a dotar a los vecinos de Ourense de un Centro Integral de Salud de vanguardia", ha insistido, apostando por hacerlo con las máximas garantías y seguridad.

En concreto, conforme ha destacado la Xunta, el nuevo CIS de Ourense contará con una inversión de más de 14 millones de euros y superará los 5.600 metros cuadrados de uso asistencial, lo que permitirá reforzar los servicios actuales e incorporar nuevas prestaciones.

Atención sanitaria en O Porriño

Por otra parte, preguntado al respecto por el diputado del PSdeG Carlos López Font, ha subrayado la apuesta de la Xunta por ofrecer la mejor atención sanitaria a los vecinos de O Porriño, con la creación de una nueva plaza de médico que refuerza las urgencias en el Punto de Atención Continuada.

El titular de la cartera sanitaria ha asegurado que la nueva plaza mejorará la atención de las urgencias por la tarde de lunes a sábado y la cobertura de ocho de la mañana a diez de la noche los domingos.

Gómez Caamaño espera que, en las próximas semanas, el Servizo Galego de Saúde pueda ocupar de forma estable esa nueva plaza con uno de los médicos residentes que están finalizando su formación sanitaria especializada en el área de Vigo.

El objetivo del departamento sanitario gallego es tener un equipo completo todos los días de la semana, incrementando la presencia de médicos para atender las urgencias, como ya se estaba haciendo, pero convirtiendo ese refuerzo en estructural.

En la actualidad, el centro de salud de O Porriño, que atiende a una población de más de 21.000 personas (hasta 43.000 en el PAC), cuenta con la práctica totalidad de su plantilla cubierta, con cinco médicos en turno de mañana y seis profesionales deslizantes, todos en activo.

La Xunta ha destacado que se mantiene una única plaza de tarde vacante, pero que es cubierta de manera prácticamente continuada mediante prolongaciones de jornada y refuerzos específicos.

El conselleiro ha explicado que las ausencias puntuales derivadas de los concursos de traslados se cubrieron mediante medidas organizativas que garantizaron la asistencia.

En su intervención en el Pazo do Hórreo, Gómez Caamaño ha incidido en la falta de médicos de familia, un problema que afecta a toda España, y ha señalado que es competencia del Ministerio de Sanidad adoptar decisiones eficaces para solucionarlo, criticando la escasa oferta de plazas MIR en el pasado. Además, ha apuntado que el sistema de elección telemático implantado provocó que quedasen miles de plazas desiertas.

Todo ello después de que el diputado López Font alertase de que la situación de la sanidad en O Porriño es "preocupante", con cupos que superan la media recomendable y generan una "sobrecarga estructural" que incide directamente en demoras asistenciales.