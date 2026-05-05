Sanidade refuerza la protección para combatir la meningitis en Galicia

EN VERÍN, POR LA A-52
Un conductor serbio viajaba por Ourense con 1,3 millones en cocaína
HASTA LOS 12 AÑOS
El calendario de vacunación se amplía en Galicia. La Xunta establece la protección frente al meningococo B a los 12 años en Galicia en un contexto marcado por la muerte el pasado jueves de una niña de once años en Ourense por un caso sospechoso de meningitis, que llevó a activar el protocolo epidemiológico en el área sanitaria. Este refuerzo ya estaba en proceso antes de que sucediese este acto.
El Consello da Xunta autorizó este lunes la contratación del suministro de esta vacuna por un importe de 3,4 millones de euros, incluyendo una ampliación de 1,8 millones para incorporar este refuerzo en la adolescencia. Desde ahora, todos los menores que acudan a la revisión de los 12 años recibirán esta dosis, lo que sitúa a Galicia como la primera comunidad en extender esta protección a esta franja de edad.
La inmunización frente al meningococo B ya estaba incluida en el calendario infantil, con dosis a los dos y cuatro meses y un refuerzo al año. Con este cambio, quienes no tengan la pauta completa recibirán dos dosis a los 12 años, mientras que el resto contará con una dosis adicional.
Además, la vacuna se ofrecerá también a menores de 65 años con riesgo de contraer infecciones de transmisión sexual, ya que proporciona protección cruzada frente al gonococo. Este efecto refuerza su interés en adolescentes, una etapa donde estas infecciones suponen un reto creciente.
Sanidade prevé la administración de unas 57.000 vacunas anuales y destaca que este proceso ha contribuido a un descenso sostenido de los casos. En el último año se registraron 11 infecciones por serogrupo B en Galicia. Aunque se trata de una enfermedad poco frecuente, su evolución puede ser rápida y grave, con una mortalidad cercana al 10 % y posibles secuelas de gran importancia.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
EN VERÍN, POR LA A-52
Un conductor serbio viajaba por Ourense con 1,3 millones en cocaína
GRANDES TENEDORES DE OURENSE
Doscientos ourensanos tienen en propiedad diez viviendas o más
INCENDIOS EN OURENSE
Vandalismo nocturno: a juicio la oleada de fuegos en el Macizo Central
HASTA LOS 12 AÑOS
Sanidade refuerza la protección para combatir la meningitis en Galicia
Lo último
CRÓNICA INTERNACIONAL
Sin indicios de paz
PRESERVAR A IDENTIDADE
Cualedro, pioneiro na provincia en elaborar un censo das súas lápidas en galego
CLAVE GALICIA
91 coches matriculados al día