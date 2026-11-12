Los centros de recuperación de Galicia atienden a 6.000 animales

Los cuatro centros de recuperación de fauna silvestre de la Xunta atendieron a 6.123 animales en lo que va de 2026, lo que representa un incremento superior al 33% respecto al mismo periodo del año anterior. Así lo destacó el nuevo conselleiro de Medio Ambiente y Cambio Climático, Nicolás Vázquez Iglesias, durante su visita al centro de O Veral, en Lugo, donde puso en valor el trabajo de los profesionales dedicados a la atención y rehabilitación de ejemplares heridos o afectados por diferentes daños.

El responsable autonómico recordó que durante el pasado año la red formada por los cuatro centros provinciales prestó asistencia a más de 4.500 animales, una cifra que ya ha sido ampliamente superada en este ejercicio, incluso cuando todavía faltan casi dos meses para terminar el año. Para Vázquez Iglesias, esta evolución evidencia la importancia de estos recursos y la labor que desarrollan sus equipos técnicos.

“Labor esencial”

“Es realmente una labor absolutamente esencial para Galicia y forma parte de las actuaciones de la Xunta para proteger nuestro ecosistema y nuestra riqueza del patrimonio natural”, afirmó el conselleiro, que también destacó la diversidad de la fauna y flora gallegas. “Somos unos privilegiados, tenemos una naturaleza riquísima y amplísima en cuanto a variedades”, añadió. La visita a O Veral, en la que estuvo acompañado por el delegado territorial de la Xunta en Lugo, Alfonso Villares, le permitió conocer de primera mano los trabajos que se realizan en estas instalaciones. Galicia cuenta con cuatro centros especializados, situados en Santa Cruz de Oleiros (A Coruña), en O Alto do Rodicio (Ourense), en Carballedo (Pontevedra) y en O Veral (Lugo). Este último registró 647 ingresos hasta noviembre. En estos espacios se presta asistencia veterinaria especializada y se realizan labores de rehabilitación física de animales heridos, enfermos o incapacitados que no pueden sobrevivir por sí mismos en el medio natural. Según explicó el conselleiro, “la prioridad es siempre devolverlos a su hábitat”. Las aves representan la mayor parte de los ejemplares atendidos.

El centro lucense dispone, además, de instalaciones destinadas a la atención del oso pardo. En la visita se recordó la importancia de avisar al teléfono 112 o a los agentes medioambientales en caso de encontrarse a un animal herido