Cercedo-Cotobade despide con "profundo pesar" a María del Carmen, la gallega fallecida en el accidente de Urda

El accidente ferroviario registrado el pasado miércoles en Urda (Toledo), que ha dejado un balance provisional de 69 fallecidos, se ha cobrado también la vida de María del Carmen Vázquez Nieto, una arquitecta gallega de 42 años vinculada al municipio pontevedrés de Cerdedo-Cotobade.

La mujer era hija de Enrique Vázquez, exconcejal del Partido Popular en la localidad, donde la noticia de su fallecimiento ha causado una profunda conmoción.

El alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, ha expresado en nombre del Gobierno local y de toda la corporación municipal su "más profundo pesar" por la pérdida de la vecina.

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"Su pérdida causa una profunda tristeza en nuestro municipio, que hoy comparte el pesar de una familia muy querida y apreciada por tantos vecinos y vecinas", recoge el comunicado difundido por el Concello a través de sus redes sociales.

Condolencias del Concello de Cerdedo-Cotobade

El Ayuntamiento ha trasladado a los familiares, amigos y allegados de María del Carmen Vázquez Nieto sus condolencias y muestras de apoyo ante lo que ha calificado como un momento de "inmenso dolor".

En el mensaje, publicado durante la medianoche del sábado, cuando se conoció el fallecimiento, el Concello ha expresado su "cariño y solidaridad" con los seres queridos de la víctima.