Un ciberataque "paraliza" un Concello de Galicia: piden 5.000 dólares en bitcoins

Un ataque informático al servidor ha paralizado el funcionamiento del Concello de Sanxenxo, en Pontevedra, según ha informado el propio gobierno municipal. En un comunicado, explica que fue esta mañana cuando se tuvo conocimiento de la entrada en la red municipal de un "malware", término que designa un tipo de software furtivo, cuyo propósito es dañar el sistema en el que se infiltra, paralizando los equipos de la Casa Consistorial.

Lo que el ‘malware’ desencadenó fue una encriptación masiva de los documentos que maneja la administración local. Una vez consumado el ataque, los operarios del Ayuntamiento no podían acceder a miles de archivos.

El paso siguiente cobró la forma de una extorsión virtual, ya que se demandó un pago de 5.000 dólares en bitcoins. El Ayuntamiento no accedió al desembolso e interpuso denuncia ante la Guardia Civil.

Para solucionar los efectos del virus, los servicios técnicos y de seguridad recurrieron a la copia de seguridad diaria que replica el sistema informático del Ayuntamiento. De este modo, se prevé que en las próximas horas se solvente el problema.

Las empresas municipales Nauta y Turismo de Sanxenxo no están afectadas por el virus porque disponen de una red diferente a la del Ayuntamiento. La sede electrónica funcionó también con normalidad.