Un ciclista herido y un coche calcinado tras una colisión en Mondariz

El coche que acabó calcinado tras el choque entre el vehículo y un ciclista en Mondariz.

Un ciclista ha resultado herido este domingo en Mondariz (Pontevedra) tras sufrir un choque contra un coche, que ha terminado calcinado. El accidente se ha producido pasadas las 19,00 horas en la N-120, al paso por Meirol. El 112 Galicia ha recibido varias llamadas que informaban de la colisión y solicitaban asistencia urgente para el ciclista, ya que se encontraba inconsciente.

Momentos iniciales tras el choque entre el coche y el ciclista. | Cedida

De este modo, los gestores del Centro Integrado de Atención a las Emergencias de Galicia han requerido la intervención de los profesionales de Urgencias Sanitarias de Galicia-061, que han movilizado la dotación a bordo del helicóptero medicalizado con base en Santiago.

El ciclista fue finalmente evacuado por aire al centro hospitalario de referencia. Además, tras el impacto, el vehículo implicado en el accidente ha comenzado a arder. No había nadie en su interior en ese momento, aunque el coche ha quedado completamente calcinado.

La intervención de los Bomberos de Ponteareas. | Cedida

Para sofocar el incendio, han intervenido los Bomberos de Ponteareas, con apoyo de los efectivos del distrito forestal de la zona y de los voluntarios de Protección Civil Oitavén-Tela. El operativo se ha completado con agentes de la Guardia Civil de Tráfico.