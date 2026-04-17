EDITORIAL
No son las borrascas, son los ministros

Un accidente entre un turismo y una ambulancia en Nosa Señora da Saínza deja dos heridos leves

COLISIÓN

Una colisión entre un turismo y una ambulancia provoca el traslado de dos heridos. Desde el 112 se informa que estos podrían ser leves

Una ambulancia delante del CHUO.
Una ambulancia delante del CHUO. | La Región

Un turismo y una ambulancia sufrieron un accidente de tráfico en la calle Nosa Señora da Saínza que se saldó con dos heridos leves.

Alrededor de las 15:17 horas de este viernes, 17 de abril, se produjo la colisión entre ambos vehículos que terminó con el traslado de dos heridos. De acuerdo con información del 112 Galicia podría haber heridos leves.

Este nuevo accidente de tráfico sigue colocando al Barrio de San Francisco como uno de los puntos negros de la ciudad en lo que incidencias viales se refiere.

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