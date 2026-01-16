Científicos de la Universidade de Vigo desarrollan un tratamiento innovador para la artrosis

Los investigadores del Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina (Cinbio) de la Universidade de Vigo.

Investigadores del Centro de Investigación en Nanomateriais e Biomedicina (Cinbio) de la Universidade de Vigo han puesto en marcha un proyecto pionero para el tratamiento de la artrosis, que promete frenar la progresión de la enfermedad y favorecer la regeneración del tejido articular. La iniciativa, liderada por la investigadora María Dolores Mayán, busca ofrecer una alternativa que vaya más allá del alivio temporal del dolor, tradicional en los tratamientos actuales.

El proyecto, denominado Péptidos senoterapéuticos para el tratamiento de la artrosis, cuenta con una financiación superior a 380.000 euros procedente del programa autonómico Ignicia. Forma parte del trabajo del grupo Cellcom, que durante años ha investigado nuevas terapias para enfermedades degenerativas asociadas al envejecimiento. Su objetivo es desarrollar un enfoque terapéutico innovador y eficaz que pueda aplicarse de manera segura y personalizada.

¿Cómo funciona el tratamiento?

El tratamiento se basa en péptidos terapéuticos diseñados específicamente para frenar la progresión de la enfermedad y estimular la regeneración del tejido articular. Según explica Mayán, los resultados preclínicos obtenidos hasta el momento indican que la administración local mediante inyección intraarticular es eficaz para detener el avance de la artrosis, mejorar la función articular y aumentar la movilidad sin dolor.

Además, esta tecnología ya cuenta con protección mediante patente internacional y ofrece múltiples ventajas frente a los fármacos convencionales: acción altamente específica, buena tolerancia por parte de los pacientes, mínima toxicidad y efectos secundarios reducidos. La naturaleza de los péptidos permite diseñar tratamientos localizados y de liberación controlada, lo que abre la puerta a terapias personalizadas adaptadas a cada paciente.

Los investigadores destacan que este avance representa un paso importante hacia tratamientos más efectivos y seguros para la artrosis, una enfermedad degenerativa que afecta a millones de personas en todo el mundo y cuya incidencia aumenta con el envejecimiento de la población. Con este proyecto, el Cinbio y el grupo Cellcom esperan ofrecer soluciones terapéuticas que no solo alivien el dolor, sino que también actúen directamente sobre la causa de la enfermedad.

Este desarrollo refuerza la posición de la Universidade de Vigo como referente en investigación biomédica y demuestra el potencial de la nanotecnología y los péptidos terapéuticos en la búsqueda de nuevas soluciones para enfermedades crónicas y degenerativas.