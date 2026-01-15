Belén Rubio propone lograr la “excelencia” de la Universidade de Vigo

Belén Rubio Armesto, candidata al rectorado de la Universidade de Vigo, presentó ante los medios las ideas y acciones que prevé llevar a cabo en caso de salir elegida en las elecciones previstas para el próximo mes de mayo. Aunque no quiso compartir las líneas programáticas de una campaña que todavía se está elaborando “recogiendo todas las inquietudes que hay en cada centro de la UVigo”, Rubio apuntó que entre sus prioridades estará el diálogo y agilizar los procedimientos institucionales.

“Rigor e responsabilidade”, “procura do benestar das persoas” y “funcionar con diálogo e colectivamente”, son algunas de las claves que avanzó la candidata, que prevé mantener una línea continuista con el objetivo, eso sí, de “loitar por unha universidade excelente”. Así, su intención es seguir acercando la Universidad a la sociedad trasladando el conocimiento a las empresas para que este impacte en la ciudadanía, además de apostar por nuevos modelos de docencia como las microcredenciales, impartidas, además de por profesorado de la UVigo, por personal de empresas.

La candidata de H2040 estuvo arropada por una docena de miembros del actual equipo de gobierno como los vicerrectores Maribel del Río, Alfonso Lago, Natalia Caparrini o Félix Quintero. Rubio señaló en su comparecencia que una de las claves del siguiente gobierno será la negociación del mapa de titulaciones. Para ella, en este sentido es importante que la UVigo siga siendo un referente en el ámbito de las ingenierías, pero sin dejar de lado otros campos como las ciencias, “donde hace muchos años que no se crean grados nuevos”. También indicó que habrá que pensar “en grados interdisciplinares” como apuesta de futuro ante un panorama de evolución tecnológica constante y vertiginosa.

Sobre la composición de su futuro gobierno, Belén Rubio confirmó que, aunque se presentará en el mes de marzo junto con el programa completo de su candidatura, “haberá cambios e xente que siga”. También adelantó que planteará crear un nuevo vicerrectorado de Innovación Tecnológica para mantenerse en la vanguardia de este campo tan importante para la institución viguesa.

Sobre su relación con los otros dos candidatos a la Reitoría, Rubio explicó en referencia a Jacobo Porteiro que “estivo no equipo de goberno con nós e aínda que seguimos xuntos a Comisión de Investigación temos algunhas ideas moi diferentes sobre algúns temas”. Sobre Carmen García Mateo, reconoció su valía como investigadora, pero aseguró que “con Nós-Universidades temos ideas moi dispares”. En lo que se refiere a la posibilidad de alcanzar algún acuerdo con los candidatos, Rubio se remitió a una previsible segunda vuelta de las elecciones.

Puerta abierta a implantar Medicina como grado propio en un futuro

A preguntas de los medios, Belén Rubio se refirió a la situación del grado de Medicina, para el que se logró cerrar un acuerdo de descentralización ‘in extremis’ a finales de 2025. En este sentido, la candidata a rectora, Belén Rubio, elogió el “trabajo excelente” del actual rector, Manuel Reigosa, a la hora de liderar el grupo de trabajo encargado de elaborar dicho acuerdo. También señaló la importancia de que, “a diferencia del acuerdo de 2015, que no llegó a ejecutarse, este cuenta con cláusulas de salida por si se incumplen los compromisos”.

Será el gobierno que salga de las elecciones que se celebrarán en mayo el encargado de decidir el siguiente paso de la UVigo una vez terminen los plazos del acuerdo, en el año 2029. A este respecto, Rubio optó por la precaución y “esperar a que pasen estos tres años y luego valorar las circunstancias”, ya que “puede ser que entonces necesitemos más médicos por la mayor esperanza de vida, pero tendremos menos estudiantes”. Quedan sobre la mesa la posibilidad de hacer una titulación compartida entre las tres universidades y la de implantar un grado propio.