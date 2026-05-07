Elena Candia, nueva alcaldesa de Lugo tras prosperar la moción de censura con el apoyo de María Reigosa

La portavoz del PP en Lugo, Elena Candia, se ha convertido en la nueva alcaldesa de la ciudad tras salir adelante la moción de censura impulsada por los populares con el apoyo de la concejala no adscrita María Reigosa, ex del PSOE.

La votación, celebrada en un pleno marcado por la tensión, se resolvió con 13 votos a favor (PP y Reigosa) frente al rechazo de PSOE y BNG. Con este movimiento, el PP recupera la Alcaldía de Lugo después de 27 años de gobiernos socialistas.

Cambio de gobierno en un pleno tenso

La sesión obligó a ceder el bastón de mando al hasta ahora regidor, Miguel Fernández, y se desarrolló en un ambiente de fuerte crispación política y social.

En el exterior del Ayuntamiento, cientos de personas se concentraron para mostrar su rechazo a la moción, mientras en el interior se restringió el acceso al público por motivos de seguridad, lo que generó incluso discrepancias entre los miembros de la mesa del pleno.

Cruce de acusaciones entre los grupos

Durante su intervención, Candia defendió el cambio asegurando que Lugo necesitaba un giro político, acusando al anterior gobierno de “despilfarro” e “incapacidad” para sacar adelante proyectos clave.

Por su parte, Fernández criticó duramente la maniobra, acusando al PP de aprovechar una situación delicada en el PSOE para alcanzar el poder “por vías indirectas”.

Desde el BNG, Rubén Arroxo calificó el pacto de “trapalleiro” y denunció una supuesta traición política, mientras que la portavoz socialista, Ana González Abelleira, habló de un acuerdo cerrado “en la oscuridad” y contrario a los principios éticos.

Fin a más de dos décadas de gobiernos socialistas

La moción pone fin a una etapa iniciada en 1999 con José López Orozco y continuada por Lara Méndez, que gobernaron la ciudad durante más de dos décadas.

En el actual mandato, la Alcaldía ha pasado por varias manos: tras la salida de Méndez, la socialista Paula Alvarellos asumió el cargo hasta su fallecimiento, siendo sustituida por Miguel Fernández. Con la llegada de Candia, son ya cuatro los regidores en este periodo.