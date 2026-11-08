Cientos de personas se manifiestan en Cangas contra la agresión homófoba a un joven: "Rojo de mierda, maricón"

Cientos de personas salieron este sábado a la calle en Cangas (Pontevedra) para condenar la agresión sufrida por un joven, que denunció haber sido perseguido por cinco personas encapuchadas que lo amenazaron con insultos homófobos y políticos y acabaron destrozando su coche. La movilización, convocada por el colectivo O Morrazo Antifascista, recorrió el centro de la localidad hasta llegar al Ayuntamiento, donde se leyó un manifiesto.

La protesta estaba planteada inicialmente como una concentración, pero acabó convirtiéndose en una manifestación ante la amplia respuesta ciudadana. Una gran pancarta encabezó la marcha con las expresiones que, según la denuncia, los agresores dirigieron a la víctima: «Rojo de mierda, maricón».

El colectivo convocante considera que lo ocurrido no es un hecho aislado y lo enmarca en una agresión de carácter fascista por la militancia política y social del joven en la comarca. O Morrazo Antifascista denunció que los atacantes iban armados con porras y le gritaron: «Hijo de puta. Te vamos a reventar».

Un detenido por un delito de odio

La Guardia Civil detuvo el miércoles a uno de los presuntos autores de la agresión. Tras pasar a disposición judicial, quedó en libertad con cargos, investigado por un delito de odio.

Según el relato del joven ante el instituto armado, los hechos ocurrieron cuando circulaba en su coche y se percató de que otro vehículo lo perseguía con cinco personas encapuchadas en su interior. En un momento dado, detuvo la marcha, cogió una mochila en la que llevaba un ordenador e intentó escapar a pie.

Los perseguidores estuvieron a punto de alcanzarlo, por lo que tuvo que soltar la mochila durante la huida. Cuando pudo regresar al lugar, la mochila había desaparecido y su vehículo presentaba varios daños, entre ellos faros rotos y el retrovisor inutilizado.

La alcaldesa condena la agresión

La movilización contó con el respaldo de la alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, que expresó su «enorme satisfacción» por la respuesta ciudadana, que calificó de «extraordinaria».

La regidora condenó los hechos y trasladó su solidaridad a la víctima. También defendió que, aunque existan diferencias ideológicas, «nunca se puede permitir que la violencia se use para intimidar o silenciar».

Gestido destacó que Cangas y O Morrazo respondieron «con unidad, firmeza y dignidad» y sostuvo que «la mejor respuesta al fascismo es una sociedad que no calla, que no mira a otro lado y que sale a la calle a defender la libertad».