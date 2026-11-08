Insultos a un médico en Xinzo: “Soy racista, pero soy funcionaria y sé hasta dónde puedo llegar”

La Audiencia Provincial de Ourense acogerá este lunes la vista preliminar contra una mujer acusada de atentar contra la integridad moral e insultar al médico de cabecera de origen colombiano que lo atendió. El Ministerio Público solicita para ella una pena de 15 meses de prisión y 10 meses de multa.

Los hechos que han llevado a la acusada a las puertas del banquillo se desencadenaron en la tarde del 3 de septiembre de 2025 en las instalaciones del centro de salud de Xinzo. Según relata el escrito de acusación, la paciente mostró su rotunda disconformidad con el tratamiento médico que le acababan de pautar. Antes de llegar a presentar una queja formal, desató su ira contra el doctor movida, según reza el escrito, por una evidente animadversión y un profundo desprecio hacia su origen nacional.

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“¿Qué haces en este país?”

Ante la atónita mirada de los compañeros de trabajo de la víctima, la mujer comenzó a gritarle, según los hechos desctitos por el Ministerio Público: “¿Qué haces en este país... por qué no te largas...? Los médicos de afuera siempre hacen lo mismo... soy racista pero soy funcionaria y sé hasta dónde puedo llegar”.

“¿Qué haces en este país, por qué no te largas?”, le dijo, y lo señaló ante los agentes: “¿Se puede llamar persona a esto?”

El violento episodio generó tal nivel de alerta que fue necesaria la intervención de la Policía Local. Sin embargo, la presencia de los agentes no sirvió para apaciguar a la acusada. Mientras los agentes se entrevistaban con el médico afectado para tratar de esclarecer lo sucedido, la mujer se aproximó de nuevo y continuó con los ataques xenófobos, dirigiéndose esta vez a los policías: “¿Por qué hablan con él?, ¿se puede llamar persona a esto?”.

La Fiscalía subraya que el tono despectivo empleado, sumado a la humillación pública, menoscabaron la dignidad del profesional sanitario, quien desarrolló un trastorno depresivo ansioso adaptativo como consecuencia directa del ataque. Si no hay acuerdo en esta vista previa, el caso irá a juicio, donde la mujer se enfrenta también al pago de 1.000 euros por daños morales, a cinco años de inhabilitación especial para ejercer profesiones en el ámbito docente, deportivo o de tiempo libre, y a la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la víctima durante tres años.