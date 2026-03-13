Cinco blancos gallegos triunfan en concursos internacionales de vino

Con el cierre del primer trimestre del año comienzan a conocerse los resultados de algunos de los concursos internacionales más relevantes del sector vitivinícola. Mundus Vini y Berliner Wein Trophy, dos de las citas más prestigiosas del calendario internacional del vino, han dado a conocer ya sus primeros resultados, destacando a los vinos mejor valorados.

Estos reconocimientos, otorgados tras rigurosas catas a ciegas, sirven como referencia para identificar las elaboraciones más destacadas del panorama vitivinícola mundial y marcan tendencias de consumo y calidad de cara a las nuevas cosechas.

Entre miles de muestras procedentes de todo el mundo, el grupo vitivinícola ourensano, Bodegas Gallegas, ha logrado situar cinco de sus vinos entre los mejor valorados, obteniendo medallas de oro en ambos certámenes. Rectoral do Umia “Sobre Lías” ha sido distinguido con la medalla de oro en Mundus Vini, mientras que Gran Alanís, Amavida, Pasal de Esile y Rectoral do Umia Clásico han sido reconocidos con medalla de oro en la Berliner Wein Trophy.

Todos ellos son vinos blancos elaborados en distintas denominaciones de origen gallegas: D.O. Ribeiro, D.O. Rías Baixas y D.O. Ribeira Sacra, reflejo de la diversidad vitivinícola de Galicia.

Los vinos Gran Alanís, elaborado con un coupage de Treixadura y Godello, y Amavida, monovarietal de Treixadura, ponen en valor una de las variedades más características de la Denominación de Origen Ribeiro. Rectoral do Umia es la bodega del grupo especializada en vinos de la D.O. Rías Baixas. En este caso, Rectoral do Umia Clásico y Rectoral do Umia “Sobre Lías” han sido los galardonados.