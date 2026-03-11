El Consello de Valdeorras llevó sus vinos tintos a Valencia

Una veintena de profesionales de la distribución, hostelería especializada y medios de comunicación, acudió a la “Cata de Viños Tintos Senlleiros” que coordinó el director técnico de la Denominación de Orixe Valdeorras, Jorge Mazaira, y que se desarrolló este martes en el “Travieso Bar” valenciano.

Los participantes recibieron información de los proyectos con uvas autóctonas de valor ecológico y cultural, y conocieron una decena de referencias de vinos elaborados con las variedades tintas tradicionales que comenzaron a recuperar algunas bodegas, siempre con un enfoque de preservación del patrimonio vitivinícola. Entre estas variedades, los asistentes pudieron saborear vinos elaborados con brancellao, caíño, merenzao o sousón.

La cata del Travieso Bar coincidió con la participación de la D. O. Valdeorras en la Experiencia Verema Valencia, una cita sobre la cual el presidente del Consello Regulador, Marcos Prada, realizó “un balance moi positivo desta misión promocional”, apuntando que “deunos a oportunidade de fidelizar aos que nos coñecen e ampliar a súa información aos que non”. La D. O. recogió el Premio al Mejor Consejo Regulador 2025, un reconocimiento de Verema que el Consello atribuye al “gran traballo de viticultores, enólogos e adegueiros”.