Cinco detenidos en Vigo tras el cierre de tres narcopisos

La Policía Nacional ha desarticulado en Vigo una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, con el arresto de cinco personas y el cierre simultáneo de tres narcopisos situados en los barrios de Ribadavia y O Calvario. La actividad de menudeo había generado una creciente preocupación entre los vecinos.

La investigación, dirigida por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Vigo-Redondela, comenzó el pasado mes de abril. Durante casi cinco meses, los agentes realizaron vigilancias y seguimientos que permitieron documentar los movimientos de clientes y acreditar la existencia de una estructura dividida en tres niveles: captación y abastecimiento, tratamiento y preparación de la droga, y distribución final.

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Tras obtener autorización judicial, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción entraron simultáneamente el miércoles en los tres inmuebles. La rapidez del operativo evitó que los sospechosos pudieran destruir pruebas o deshacerse de las sustancias.

En los registros fueron intervenidos casi 1.000 gramos de droga: 500 gramos de cocaína, 400 de hachís y 70 de marihuana. También se incautaron prensas, básculas de precisión, envasadoras al vacío, productos químicos y 8.000 euros en efectivo.

Los cinco detenidos pasaron este jueves a disposición judicial. El juez decretó prisión provisional para dos de ellos.