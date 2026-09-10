Cinco detenidos en Vigo tras el cierre de tres narcopisos
narcotráfico
La UDYCO incauta un kilo de droga y 8.000 euros en registros en O Calvario y Ribadavia.
La Policía Nacional ha desarticulado en Vigo una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, con el arresto de cinco personas y el cierre simultáneo de tres narcopisos situados en los barrios de Ribadavia y O Calvario. La actividad de menudeo había generado una creciente preocupación entre los vecinos.
La investigación, dirigida por la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) de la Comisaría de Vigo-Redondela, comenzó el pasado mes de abril. Durante casi cinco meses, los agentes realizaron vigilancias y seguimientos que permitieron documentar los movimientos de clientes y acreditar la existencia de una estructura dividida en tres niveles: captación y abastecimiento, tratamiento y preparación de la droga, y distribución final.
Tras obtener autorización judicial, agentes de la Unidad de Prevención y Reacción entraron simultáneamente el miércoles en los tres inmuebles. La rapidez del operativo evitó que los sospechosos pudieran destruir pruebas o deshacerse de las sustancias.
En los registros fueron intervenidos casi 1.000 gramos de droga: 500 gramos de cocaína, 400 de hachís y 70 de marihuana. También se incautaron prensas, básculas de precisión, envasadoras al vacío, productos químicos y 8.000 euros en efectivo.
Los cinco detenidos pasaron este jueves a disposición judicial. El juez decretó prisión provisional para dos de ellos.
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