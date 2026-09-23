Cinco investigados tras ser sorprendidos quemando más de 400 kilos de cobre en Arteixo

Material de cobre intervenido por la Guardia Civil durante la investigación en Arteixo.

La Guardia Civil investiga a cinco personas por su presunta implicación en el hurto de más de 400 kilos de cobre procedente de cableado de telecomunicaciones en Arteixo (A Coruña). El material intervenido tiene un valor de mercado superior a los 9.000 euros.

La actuación comenzó durante la madrugada del pasado viernes 18 de septiembre, después de que varios vecinos alertasen de que un grupo de personas estaba haciendo fuego y provocando una importante humareda en una zona del municipio.

Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que los individuos estaban quemando cableado de cobre en el interior de unas bañeras. Al percatarse de la presencia policial, huyeron hacia una zona boscosa y abandonaron allí los medios que estaban utilizando.

Durante la mañana del sábado, la Guardia Civil localizó a los implicados y procedió a su investigación. En el operativo se intervinieron más de 400 kilos de cobre: una parte ya estaba quemada y preparada para su venta, mientras que el resto permanecía pendiente de quemar.

Una quinta persona investigada por encubrimiento

La investigación permitió identificar también a una quinta persona que, presuntamente, había cedido una finca colindante para facilitar la preparación del cobre sustraído.

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Los agentes comprobaron que en el terreno se acumulaban restos de cobre quemado de ocasiones anteriores, además de chatarra de diversa índole.

A cuatro de los investigados se les atribuye la presunta autoría de un delito de hurto agravado, al tratarse de cableado de telecomunicaciones, mientras que la quinta persona está siendo investigada por un presunto delito de encubrimiento.

Las diligencias han sido remitidas a la Sección de Instrucción en funciones de Guardia del Tribunal de Instancia de A Coruña.