Detenidas tres personas en Arcos tras ser sorprendidas robando 40 kg de cobre
ROBO CON FUERZA
Tres personas arrestadas en Vilamartín de Valdeorras tras ser sorprendidas por la Guardia Civil mientras sustraían 40 kilos de cobre
La Guardia Civil de A Rúa interceptaró y detuvo en la madrugada del pasado 3 de agosto a tres varones de origen marroquí como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.
La intervención tuvo lugar en la localidad de Arcos, en el municipio de Vilamartín de Valdeorras, donde los sospechosos fueron pillados 'in fraganti' cuando pretendían llevarse 40 kilos de cable de cobre de telecomunicaciones. El grupo ya había acudido al lugar la tarde anterior para cortar, enrollar y apilar el material, dejándolo preparado para su posterior traslado.
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