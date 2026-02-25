O cirurxián ourensán Manuel Leyes recibe o premio Victoriano Reinoso en Madrid

XIX EDICIÓN

A directora do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape) subliña a “rigor e paixón pola profesión” do ciruxán Manuel Leyes

O cirurxán ourensán Manuel Leyes.
O cirurxán ourensán Manuel Leyes. | Europa Press

A Xunta de Galicia puxo este martes en valor o talento galego e a súa capacidade de proxección exterior no marco do XIX Premio Victoriano Reinoso, organizado pola Asociación de Empresarios Gallegos en Madrid (Aegama) na capital do Estado. A directora do Instituto Galego de Promoción Económica (Igape), Covadonga Toca, participou no acto, onde destacou a importancia de recoñecer as traxectorias profesionais que representan a excelencia galega máis aló das nosas fronteiras.

Durante a súa intervención, Toca Carús sinalou que este premio se converteu “nunha oportunidade para reunirnos, para poñer en valor o que representamos, e para recoñecer o talento galego estea onde estea”, subliñando o valor destes encontros para reforzar os vínculos entre Galicia e os profesionais que desenvolven a súa actividade fóra da Comunidade.

Neste marco, a directora do Igape felicitou a Aegama polo seu labor de cohesión do empresariado galego en Madrid, asegurando que “o que facedes non é só crear rede profesional; creades comunidade. E iso, cando un está fóra da súa terra, ten un valor enorme”. Neste sentido, destacou a importancia de manter vivos os lazos con Galicia, xerar oportunidades e proxectar a identidade galega en contornos profesionais de alta esixencia.

No acto foi recoñecida a traxectoria do ourensán Manuel Leyes, referente internacional en cirurxía ortopédica e traumatoloxía, especialmente no ámbito da cirurxía de xeonllo e da medicina deportiva. Desenvolveu unha destacada traxectoria clínica e científica, especializada en lesións complexas e tratamentos innovadores, sendo considerado unha figura de prestixio polo seu rigor profesional e contribución ao avance médico.

Rigor e paixón

Toca Carús salientou que o premiado representa “traballo ben feito, rigor e paixón pola súa profesión”, poñendo en valor a combinación de coñecemento, innovación e dedicación constante que caracterizan a súa carreira.

A responsable do Igape subliñou que o seu éxito “recórdanos algo que en Galicia sabemos ben: que o talento que nace na nosa terra pode competir ao máximo nivel en calquera lugar do mundo”, incidindo na capacidade da Comunidade para formar profesionais que destacan nos contornos máis esixentes. E vinculou tamén esta proxección exterior coa marca Galicia Calidade, que definiu como “unha marca que identifica produtos, servizos e tamén valores: representa compromiso, rigor, confianza e ambición; representa, en definitiva, a calidade coa que Galicia quere presentarse ao mundo”.

Os últimos Premios Victoriano Reinoso da Aegama recaeron en Jorge Vázquez, presidente de Redegal, no 2025; e en Francisco Vale, CEO de Unilusión, no 2024.

Contenido patrocinado

También te puede interesar

Lo último

stats