Elena Martínez, ourensana finalista de los Premios Princesa Girona: “Los océanos son unos de los mayores desconocidos de nuestro planeta”

La oceanógrafa Elena Martínez (Ourense, 1998) es una de las cinco finalistas del Premio Princesa de Girona en la categoría de Empresa. Este martes, a las 13,30 horas, se desvelará si el preciado galardón lleva su nombre.

Su gran aval es una investigación sobre el potencial de las algas transformada en una exitosa iniciativa empresarial de economía azul. Graduada en Oceanografía por la Universidade de Vigo, se especializó con un doble máster en biotecnología marina -cursado entre la Universidad Católica de Valencia y la Université de La Rochelle (Francia)- y actualmente realiza su doctorado en Biotecnología y Biomedicina en Valencia.

En el terreno profesional, es cofundadora y directora tecnológica (CTO) del Grupo SOS (SOS Biotech y SOS Carbon), un proyecto pionero que ya opera en varios países caribeños. Volver a Galicia está entre sus perspectivas de futuro.

Pregunta. Confirmada ya la nominación, ¿cómo se siente?

Respuesta. Entusiasmadísima. Es algo que deseaba, pero que no me terminaba de imaginar. Evidentemente esperamos ganar, pero el simple hecho de estar entre las finalistas ya se siente como un logro enorme y me alegra muchísimo.

P. ¿Le cogió por sorpresa?

R. Sí, porque aunque creo ciegamente en nuestro proyecto y en lo que hacemos, competíamos con más de 400 candidaturas de gente con proyectos increíbles en sectores muy diversos. Esperarlo era complejo, así que la sorpresa y la alegría han sido mayúsculas.

P. ¿Por qué apostó por la Oceanografía?

R. Siempre he sentido una gran conexión con el mar. Mi información favorita es la que desconozco, y los océanos son, precisamente, los grandes desconocidos de nuestro planeta. Tras formarme de niña en Carmelitas, la Universidade de Vigo me dio la oportunidad de estudiar Oceanografía. Me encantaba la ciencia y me fascinaba el mar, así que era la combinación perfecta.

P. Y luego cambió el Atlántico por el Mediterráneo.

R. Efectivamente. Descubrí que mi verdadera pasión era la biotecnología marina, la vertiente más química, por así decirlo. Como el único máster de esta especialidad en España se imparte en la Universidad Católica de Valencia, me fui para allá, y posteriormente completé mi formación en tecnologías marinas en la Universidad de La Rochelle, en Francia.

P. ¿Cómo convirtió las algas en su nicho empresarial?

R. Siempre me llamaron la atención. Las costas gallegas están llenas de algas y siempre escuché cómo antiguamente se recolectaban para usarlas como fertilizante. Durante la carrera profundizamos en el sector y en su inmenso valor, y ya en el máster me especialicé en la valorización de residuos marinos. Ahí comprobé su tremendo potencial: están mucho más presentes en nuestro día a día de lo que pensamos, ya que usamos extractos de algas como espesantes en alimentación o como antioxidantes en cosmética. Nosotros queríamos llevar esa presencia al siguiente nivel. Lo más complicado de todo este proceso fue dar el salto: pasar de la investigación al escalado industrial.