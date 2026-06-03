La CIUG asegura corregir con “criterios flexibles” los exámenes de Historia de España y Dibujo Técnico

Tras las quejas generadas por los errores en los exámenes de la PAU de Historia de España y Dibujo Técnico, la Comisión Interuniversitaria de Galicia (CIUG) ha emitido dos comunicados asumiendo “plenamente” las incidencias. En este sentido aseguran que corregirán las preguntas afectadas con “criterios flexibles” con el fin de evitar que ningún alumno resulte perjudicado.

El Grupo de Trabajo de Debuxo Técnico reconoció la existencia de “dos errores en los enunciados” facilitados en la prueba. El primer error aparecía solo en solo en la versión en gallego (los estudiantes pueden elegir el idioma en el que realizar algunas pruebas).

Aunque se alertó del fallo en la primera media hora, los alumnos se quedaron con dudas, siendo necesaria una segunda aclaración. La organización ha lamentado “especialmente” que el fallo se produjese en la versión en gallego, reafirmando su compromiso “coa lingua e cultura do país”.

El segundo error también se mandó suprimir durante el primer tramo de dudas de la prueba. Para enmendar la situación, el grupo confirma que se amplió en media hora la duración del examen, con el fin de que los alumnos tuviesen noventa minutos íntegros para realizar la prueba una vez hechas todas las aclaraciones.

Además, aseguran que trasladarán estos incidentes, y los que puedan detectarse durante el proceso de corrección, a la Comisión de Evaluación con la “determinación de evitar perjudicar en todo momento al alumnado”.

Valorarán el conocimiento

Por su parte, el Grupo de Trabajo de Historia de España ha dado explicaciones sobre la polémica pregunta que pedía comparar el socialismo y el anarquismo. La comisión admite que, según las instrucciones publicadas en su propio blog, esos contenidos solo aparecían reflejados para “un único tema del bloque III”, vinculado a aspectos socioeconómicos.

Esto fue lo que “generó confusión y malestar entre profesorado y alumnado”, a pesar de que el propósito de la pregunta era “exclusivamente ideológico” y los organizadores consideraban que el alumnado sabría resolverla sin dificultad.

Tras asumir la incidencia y comprometerse a revisar las instrucciones del blog para el próximo curso, han establecido medidas oficiales para garantizar la “equidad del proceso evaluador”. La pregunta se corregirá “aplicando criterios flexibles” valorando el conocimiento sobre ambos movimientos, “independientemente de que la respuesta adopte un formato comparativo estricto”.

Garantizan que “ningún estudiante será perjudicado por la formulación de la pregunta”. Ambos grupos han finalizado sus comunicados oficiales lamentando profundamente los hechos, anunciando que reforzarán los procedimientos de revisión para evitar situaciones similares y agradeciendo expresamente al profesorado su “vigilancia e interés” para mejorar las pruebas y garantizar la igualdad de oportunidades.