Polémica con el examen de Dibujo Técnico de la PAU en Ourense: “Entraron varias veces a corregir errores, fue un poco agobiante”

La primera jornada de la prueba de acceso a la universidad (PAU) empezó sin grandes incidentes, aunque algunos exámenes generaron cierta polémica. Entre los estudiantes y el profesorado surgieron críticas por errores detectados en pruebas como Historia de España, Dibujo Técnico y Francés, que obligaron a realizar correcciones durante el desarrollo de los exámenes e incluso a ampliar el tiempo disponible para su realización.

El primero de ellos fue el de Historia de España. En la segunda pregunta, los alumnos debían explicar la diferencia entre socialismo y anarquismo, dos movimientos que sí podían caer en la prueba, pero en la tercera pregunta. Los estudiantes, respaldados por los profesores de la materia, critican que la CIUG (Comisión Interuniversitaria de Galicia) no se haya ceñido a las indicaciones que la propia comisión había indicado en sus guías para la preparación del examen.

Lejos de quedarse en algo excepcional, el examen de Dibujo Técnico también generó tensión. “Entraron varias veces a corregir errores, fue un poco agobiante”, señala Xiana Fernández, que explica que “había erratas que solo estaban en la prueba escrita en gallego” (los estudiantes pueden elegir el idioma en el que hacer el examen).

Esta estudiante quiere acceder al grado de arquitectura y precisamente esta asignatura es una de las que más le pondera para obtener la nota necesaria. La misma situación tienen los que quieren hacer alguna ingeniería.

Se llegaron a corregir dos puntos en los enunciados y otra cuestión que estaba mal dibujada en una de las formas sobre las que tenían que trabajar. “Fue un lío, los niños salían diciendo que había sido un desastre”, cuentan dos madres, “decían que había preguntas mal y que les pedían un punto de intersección que se iba fuera del papel”, añaden.

Visto el caos, la organización decidió darles a los alumnos media hora más para poder completar la prueba. Con todo, los estudiantes esperan que ese no sea el único “arreglo”. “Nos estamos jugando nuestro futuro, espero que a la hora de corregir se tenga todo esto en cuenta”, apunta Fernández.

Esta estudiante añade además que también tuvieron que entrar a corregir un error en el examen de Francés, que se celebraba a la misma hora. “Parecía una broma, no paraban de interrumpirnos”, lamenta.